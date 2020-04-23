На видео, которое попало в интернет, видно, как автомобиль резко набирает скорость, догоняя машину, следующую перед ним, и, вероятно, для того чтобы избежать столкновения, резко поворачивает.

Куда более серьёзное ДТП произошло накануне в Ярославской области на трассе М-8 . Там погибла 19-летняя девушка.

