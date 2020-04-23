В Ярославле на проспекте Машиностроителей на большой скорости в маршрутку врезался автомобиль.
— Легковушка ехала по левой полосе, после чего резко вывернула вправо — в сторону остановки «ТЦ Аврора», и протаранила
По мнению транспортников, водитель легковушки мог быть пьяным.
— Во время аварии в салоне автобуса находились около
Видео: Безопасный регион
На видео, которое попало в интернет, видно, как автомобиль резко набирает скорость, догоняя машину, следующую перед ним, и, вероятно, для того чтобы избежать столкновения, резко поворачивает.
Куда более серьёзное ДТП произошло накануне в Ярославской области на трассе