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ДТП произошло на проспекте Машиностроителей в районе ТЦ «Аврора»

ДТП произошло на проспекте Машиностроителей в районе ТЦ «Аврора»

В Ярославле на проспекте Машиностроителей на большой скорости в маршрутку врезался автомобиль.

— Легковушка ехала по левой полосе, после чего резко вывернула вправо — в сторону остановки «ТЦ Аврора», и протаранила 35-ю маршрутку, — рассказали очевидцы.

По мнению транспортников, водитель легковушки мог быть пьяным.

— Во время аварии в салоне автобуса находились около 20 человек, серьёзных травм никто не получил, — сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля Сергей Волканевский. — На момент ДТП никто из пассажиров в больницу обращаться не стал. Легковушка получила серьезные повреждения, водитель автомобиля имеет незначительные травмы. Насколько мне известно, он находился в нетрезвом состоянии.

Видео: Безопасный регион

На видео, которое попало в интернет, видно, как автомобиль резко набирает скорость, догоняя машину, следующую перед ним, и, вероятно, для того чтобы избежать столкновения, резко поворачивает.

Куда более серьёзное ДТП произошло накануне в Ярославской области на трассе М-8. Там погибла 19-летняя девушка.

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