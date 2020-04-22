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Молодой переславец не смог спасти любимую

Молодой переславец не смог спасти любимую

Вечером 20 апреля неподалеку от Переславля-Залесского случилось ДТП — «девятка» столкнулась с «Фордом». Ни один из водителей не пострадал. А вот пассажирка «девятки» погибла. Скончалась 19-летняя жительница Переславля. За рулем автомобиля, в котором она сидела, был ее молодой человек.

— Сам не понимаю, как это случилось. Никак не отойду от этого всего, — говорит Денис.

Через сутки после трагедии молодой человек объявил сбор средств на похороны Анны. За несколько часов пользователи социальных сетей собрали необходимую сумму.

После того как в Сети появился пост о сборе средств, комментарии заполонили хейтеры. Недоброжелатели писали гадости о молодом человеке погибшей, выдвигали жёсткие теории об обстоятельствах аварии. Сомневались в том, что деньги идут именно на похороны.

Пара встречалась долго. Девушка училась в переславском колледже имени Александра Невского. Была ответственной и скромной.

— Я очень улыбалась ей, когда видела. Она всегда была на позитиве. Во многих ситуациях очень поддерживала и успокаивала, — рассказала школьная подруга девушки. — Я ее назвала Дюймовочкой, такая искренняя и милая. Она просто могла подойти, и уже чувствовалось какое-то тепло от человека. Не знаю, как объяснить, но она была просто как ангелок.

Теперь полиция выясняет, что именно привело к смертельной аварии. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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