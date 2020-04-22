Вечером 20 апреля неподалеку от Переславля-Залесского случилось ДТП — «девятка» столкнулась с «Фордом». Ни один из водителей не пострадал. А вот пассажирка «девятки» погибла. Скончалась 19-летняя жительница Переславля. За рулем автомобиля, в котором она сидела, был ее молодой человек.

— Сам не понимаю, как это случилось. Никак не отойду от этого всего, — говорит Денис.

Через сутки после трагедии молодой человек объявил сбор средств на похороны Анны. За несколько часов пользователи социальных сетей собрали необходимую сумму.