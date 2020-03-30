В минувшую субботу, 28 марта, в Угличе Ярославской области вывалился из окна квартиры двухлетний ребёнок. Мальчик рухнул с высоты третьего этажа.
В управлении Следственного комитета по Ярославской области уже начали проверку, сообщив, что малыш на некоторое время остался без присмотра взрослых. Ребёнка с множественными травмами увезли в Ярославль.
— Состояние ближе к средне-тяжёлому, сломаны кости черепа, небольшая гематома внутри, — сообщил 76.RU источник, близкий к системе здравоохранения.
По прогнозам, лечиться мальчику предстоит около трёх недель.