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Ребёнку предстоит месяц лечения&nbsp;

Ребёнку предстоит месяц лечения 

В минувшую субботу, 28 марта, в Угличе Ярославской области вывалился из окна квартиры двухлетний ребёнок. Мальчик рухнул с высоты третьего этажа.

В управлении Следственного комитета по Ярославской области уже начали проверку, сообщив, что малыш на некоторое время остался без присмотра взрослых. Ребёнка с множественными травмами увезли в Ярославль.

— Состояние ближе к средне-тяжёлому, сломаны кости черепа, небольшая гематома внутри, — сообщил 76.RU источник, близкий к системе здравоохранения.

По прогнозам, лечиться мальчику предстоит около трёх недель.

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