В Ярославской области на днях в Ростове Великом произошёл пожар в многоквартирном деревянном бараке. Всё могло бы закончиться трагедией, если бы рядом не оказался наряд ДПС. Когда они ехали по маршруту патрулирования, увидели дым в одном доме № 39а по улице Коммунаров. Старший инспектор ДПС лейтенант полиции Петр Сапронов и лейтенант полиции Роман Кобелев тут же сообщили о ЧП в дежурную часть и бросились в дом.



— Наши сотрудники выяснили, что в одной из квартир дома на втором этаже произошло возгорание, приняли меры к оповещению жильцов дома о грозящей опасности, — рассказали в Управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

