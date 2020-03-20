В Ярославской области на днях в Ростове Великом произошёл пожар в многоквартирном деревянном бараке. Всё могло бы закончиться трагедией, если бы рядом не оказался наряд ДПС. Когда они ехали по маршруту патрулирования, увидели дым в одном доме № 39а по улице Коммунаров. Старший инспектор ДПС лейтенант полиции Петр Сапронов и лейтенант полиции Роман Кобелев тут же сообщили о ЧП в дежурную часть и бросились в дом.
— Наши сотрудники выяснили, что в одной из квартир дома на втором этаже произошло возгорание, приняли меры к оповещению жильцов дома о грозящей опасности, — рассказали в Управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области.
Они начали стучать во все двери. Примчались им на помощь охранники ЧОПа, которые тоже заметили пожар. Мужчины поняли, что в квартире, которая находится по соседству с той, где случился пожар, находятся люди. Оказалось, что там были женщина и трое детей. В это время в квартире и подъезде дома уже был стойкий едкий дым. Сотрудники ДПС вывели всех на улицу.
Видео: ГИБДД
— Для тушения пожара были задействованы 16 человек личного состава из пожарно-спасательных частей и 5 единиц техники, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Тушили пожар 3,5 часа.
Вероятно, сотрудников ДПС теперь как-то поощрят на работе. В ГИБДД принято отмечать подобные поступки — как-то руководство Госавтоинспекции наградило обычного автомобилиста, который больше часа гонялся за лихачом.