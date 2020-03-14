Разбился, врезавшись в дерево: смертельное ДТП произошло в Ярославской области

Смертельное ДТП произошло 13 марта в Ярославском районе Ярославской области. В поселке Красный бор около 16 часов 40 минут автомобиль «Ниссан» вылетел с дороги и врезался в дерево.



— В результате ДТП водитель — 70-летний мужчина получил смертельную травму, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.



На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Сейчас идет проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ГИБДД напомнили всем водителям: весной, когда колебания температур за сутки могут происходить от плюсовых до минусовых значений, идут дожди и мокрый снег, на дороге образуется наледь, необходимо быть предельно внимательными и острожными — обязательно соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, отказаться от резких маневров и торможений.