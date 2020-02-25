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В МВД рассказали подробности о ЧП в торговом центре «Аура» в Ярославле

Официальная информация, известная к этой минуте

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В момент эвакуации в торговом центре было не очень много народа

В момент эвакуации в торговом центре было не очень много народа

Полицейские рассказали подробности ЧП, из-за которого в Ярославле всех посетителей и сотрудников торгового центра «Аура» вывели на улицу.

— Около 13 часов была обнаружена бесхозная коробка, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Специалисты проверили её — внутри оказались строительные материалы. Хозяин нашёлся.

После того как стало известно, что никакой опасности найденная коробка не представляет, людей пустили обратно в торговый центр. На проверку ушло около 30 минут. Ранее посетители уже рассказывали, как проходила эвакуация.

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эвакуацияЧП
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
25 фев 2020 в 14:30

верните трамвай и парк...и бесовщина уйдёт

den
25 фев 2020 в 14:28

театр безопасности в действии..

ваш господин
25 фев 2020 в 14:23

вот она сила коробки с экскрементами 😁