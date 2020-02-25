В МВД рассказали подробности о ЧП в торговом центре «Аура» в Ярославле

В момент эвакуации в торговом центре было не очень много народа

Полицейские рассказали подробности ЧП, из-за которого в Ярославле всех посетителей и сотрудников торгового центра «Аура» вывели на улицу.



— Около 13 часов была обнаружена бесхозная коробка, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Специалисты проверили её — внутри оказались строительные материалы. Хозяин нашёлся.



После того как стало известно, что никакой опасности найденная коробка не представляет, людей пустили обратно в торговый центр. На проверку ушло около 30 минут. Ранее посетители уже рассказывали, как проходила эвакуация.

