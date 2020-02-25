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В Ярославле эвакуировали торговый центр «Аура»: что случилось

Стали известны первые подробности случившегося

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Сегодня в Ярославле эвакуировали всех посетителей и сотрудников торгового центра. Администрация ТЦ скрывает произошедшее — никаких комментариев и точка. В МВД и МЧС также пока не комментируют ситуацию.

Посетители и сотрудники толпились у обоих входов в ТЦ

Посетители и сотрудники толпились у обоих входов в ТЦ

— Людей попросили не поднимать панику и покинуть здание торгового центра, — рассказали посетители. — Народу было немного в это время, особо паники не было, все просто вышли на улицу. Что случилось, никому не объяснили.

Опасность миновала — только что людей начали пускать обратно в торговый центр

Опасность миновала — только что людей начали пускать обратно в торговый центр

Как стало известно порталу 76.RU, в торговом центре нашли какой-то подозрительный предмет. Кинологи его уже обследовали, и полицейские увезли находку. Людей начали пускать обратно в здание.

Обновлено в 13:53

Полицейские рассказали подробности ЧП, из-за которого в Ярославле всех посетителей и сотрудников торгового центра «Аура» вывели на улицу.

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происшествияэвакуация
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КОММЕНТАРИИ (4)

Генка
25 фев 2020 в 14:54

Новость ни о чем. Нашли, проверили. В чем новость то?

Гость
25 фев 2020 в 15:21

Ничего нового...Ауру уже систематически эвакуируют. Люди уже привыкли. Я поэтому туда и не хожу-надоела эта плановая эвакуация... Люди только зайдут в кафе,сядут с детьми перекусить и тут на тебе-учебная тревога!!! Нужно спуститься вниз на улицу,а потом вернуться назад и доедать уже холодное всё!!! Детей только жалко таскать вниз бегом,да обратно. Провели пару раз за год эту плановую эвакуацию и ХР над людьми издеваться...

Гость
25 фев 2020 в 13:54

Выглядит так, будь-то сами сходили оставили и раскрыли секрет почему же всех эвакуировали.