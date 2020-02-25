В Ярославле эвакуировали торговый центр «Аура»: что случилось

Гость 25 фев 2020 в 15:21

Ничего нового...Ауру уже систематически эвакуируют. Люди уже привыкли. Я поэтому туда и не хожу-надоела эта плановая эвакуация... Люди только зайдут в кафе,сядут с детьми перекусить и тут на тебе-учебная тревога!!! Нужно спуститься вниз на улицу,а потом вернуться назад и доедать уже холодное всё!!! Детей только жалко таскать вниз бегом,да обратно. Провели пару раз за год эту плановую эвакуацию и ХР над людьми издеваться...