В Ярославле эвакуировали торговый центр «Аура»: что случилось

Сегодня в Ярославле эвакуировали всех посетителей и сотрудников торгового центра. Администрация ТЦ скрывает произошедшее — никаких комментариев и точка. В МВД и МЧС также пока не комментируют ситуацию.
— Людей попросили не поднимать панику и покинуть здание торгового центра, — рассказали посетители. — Народу было немного в это время, особо паники не было, все просто вышли на улицу. Что случилось, никому не объяснили.
Как стало известно порталу 76.RU, в торговом центре нашли какой-то подозрительный предмет. Кинологи его уже обследовали, и полицейские увезли находку. Людей начали пускать обратно в здание.
Обновлено в 13:53
Полицейские рассказали подробности ЧП, из-за которого в Ярославле всех посетителей и сотрудников торгового центра «Аура» вывели на улицу.