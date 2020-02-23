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«Выла сирена, приехали полицейские и кинологи»: в Ярославле эвакуировали торговый центр

В полиции рассказали, почему людей вывели на улицу

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В здании работали спецслужбы

В здании работали спецслужбы

В ярославском торговом центре эвакуировали зрителей кинотеатра. Примерно в 23:20 показ фильма прервали, а посетителей вывели на улицу.

— В торговом центре выла сирена, — рассказал посетитель «Ауры» Александр Романов. — Приехали полицейские, пожарные и кинологи.

В торговом центре рассказали, что эвакуацию провели по требованию полиции.

— В ночь с 22 на 23 февраля была проведена эвакуация по требованию полиции, — рассказал управляющий торгового центра «Аура» Роман Павлов. — Проведена проверка, после чего торговый центр возобновил работу для посетителей.

В полиции сообщили, что эвакуировать посетителей пришлось из-за анонимного сообщения.

— Поступило анонимное сообщение, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — В результате обследования сотрудниками оперативных служб никаких опасных предметов не обнаружено. По данному факту проводится проверка.

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эвакуация
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
23 фев 2020 в 12:07

опять проклятая Аура...и чё народ туда тянет? закрыть и по кирпичику туристам сбагрить.

ваш господин
23 фев 2020 в 11:32

млеко , курка и яйки - надеюсь ничего не пропало опосля пришествия йацилопов ?😁