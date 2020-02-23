«Выла сирена, приехали полицейские и кинологи»: в Ярославле эвакуировали торговый центр

В ярославском торговом центре эвакуировали зрителей кинотеатра. Примерно в 23:20 показ фильма прервали, а посетителей вывели на улицу.
— В торговом центре выла сирена, — рассказал посетитель «Ауры» Александр Романов. — Приехали полицейские, пожарные и кинологи.
В торговом центре рассказали, что эвакуацию провели по требованию полиции.
— В ночь с 22 на 23 февраля была проведена эвакуация по требованию полиции, — рассказал управляющий торгового центра «Аура» Роман Павлов. — Проведена проверка, после чего торговый центр возобновил работу для посетителей.
В полиции сообщили, что эвакуировать посетителей пришлось из-за анонимного сообщения.
— Поступило анонимное сообщение, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — В результате обследования сотрудниками оперативных служб никаких опасных предметов не обнаружено. По данному факту проводится проверка.