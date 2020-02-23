«Выла сирена, приехали полицейские и кинологи»: в Ярославле эвакуировали торговый центр

В ярославском торговом центре эвакуировали зрителей кинотеатра. Примерно в 23:20 показ фильма прервали, а посетителей вывели на улицу.



— В торговом центре выла сирена, — рассказал посетитель «Ауры» Александр Романов. — Приехали полицейские, пожарные и кинологи.



В торговом центре рассказали, что эвакуацию провели по требованию полиции.



— В ночь с 22 на 23 февраля была проведена эвакуация по требованию полиции, — рассказал управляющий торгового центра «Аура» Роман Павлов. — Проведена проверка, после чего торговый центр возобновил работу для посетителей.

