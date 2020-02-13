«Пешехода увезли на скорой»: в Ярославле произошло ДТП с участием троллейбуса

ДТП произошло, когда троллейбус ехал от Ярославля-Главного в сторону Брагино

Вчера вечером в Ярославле на проспекте Ленина произошло ДТП с участием троллейбуса, который ехал по маршруту № 3к от вокзала Ярославль-Главный в сторону Брагино. Это произошло на остановке около Дворца молодёжи.



— По предварительным данным, водитель троллейбуса произвёл наезд на пешехода, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.



Но транспортники уверяют, что всё было не совсем так.



— Женщина поскользнулась и упала, стукнулась об угол троллейбуса, — уточнили в Яргортрансе.

