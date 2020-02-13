«Пешехода увезли на скорой»: в Ярославле произошло ДТП с участием троллейбуса

Вчера вечером в Ярославле на проспекте Ленина произошло ДТП с участием троллейбуса, который ехал по маршруту
— По предварительным данным, водитель троллейбуса произвёл наезд на пешехода, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.
Но транспортники уверяют, что всё было не совсем так.
— Женщина поскользнулась и упала, стукнулась об угол троллейбуса, — уточнили в Яргортрансе.
Очевидцы рассказали, что пострадавшую женщину с места ДТП увезли на скорой помощи в больницу. К счастью, она пострадала не сильно — медики отправили её домой на амбулаторное лечение.
Более серьёзное ДТП в Ярославле произошло недавно на улице Большой Фёдоровской. Там иномарка сбила бабушку с внучкой.