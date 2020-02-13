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«Пешехода увезли на скорой»: в Ярославле произошло ДТП с участием троллейбуса

Медики рассказали, в каком сейчас состоянии находится пострадавшая женщина

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ДТП произошло, когда троллейбус ехал от Ярославля-Главного в сторону Брагино

ДТП произошло, когда троллейбус ехал от Ярославля-Главного в сторону Брагино

Вчера вечером в Ярославле на проспекте Ленина произошло ДТП с участием троллейбуса, который ехал по маршруту № 3к от вокзала Ярославль-Главный в сторону Брагино. Это произошло на остановке около Дворца молодёжи.

— По предварительным данным, водитель троллейбуса произвёл наезд на пешехода, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

Но транспортники уверяют, что всё было не совсем так.

— Женщина поскользнулась и упала, стукнулась об угол троллейбуса, — уточнили в Яргортрансе.

Очевидцы рассказали, что пострадавшую женщину с места ДТП увезли на скорой помощи в больницу. К счастью, она пострадала не сильно — медики отправили её домой на амбулаторное лечение.

Более серьёзное ДТП в Ярославле произошло недавно на улице Большой Фёдоровской. Там иномарка сбила бабушку с внучкой.

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ДТПтранспорт
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
13 фев 2020 в 14:11

Шла бабка походкой "кому хату поломать",и тут на пути попался троллейбус...

Гость
13 фев 2020 в 12:09

Это панацея какая то,то автобусы то троллейбусы и это все одна и та же проблема о которых молчат!!!

Тоша
13 фев 2020 в 11:38

Надеюсь, троллейбусу оказали всю необходимую помощь!