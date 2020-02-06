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Были в тяжелом состоянии: в Ярославле иномарка сбила бабушку и внучку на переходе

Уголовное дело на водителя направили в суд

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В Ярославле сбили бабушку и внучку. Водителя накажут

В Ярославле сбили бабушку и внучку. Водителя накажут

В Ярославле передано в суд уголовное дело на водителя, который сбил бабушку и внучку на пешеходном переходе. ДТП произошло 23 января прошлого года на улице Большой Федоровской. 53-летняя женщина отводила 2-летнюю внучку в садик. Ребенка бабушка везла в санках перед собой. В 7 часов 40 минут они переходили дорогу по нерегулируемому переходу. В это время на них наехал автомобиль «Тойота».

В результате женщина и малышка получили серьезные травмы. У бабушки были сломаны ребра, у ребенка медики зафиксировали перелом бедра и травму головы.

— Водитель свою вину признал. Теперь ему грозит наказание — до двух лет лишения свободы, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В полиции также еще раз напомнили водителям о необходимости быть предельно внимательным на нерегулируемых пешеходных переходах. Появление пешеходов на таких переходах не должно быть неожиданностью для водителя в любых погодных условиях.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
6 фев 2020 в 13:48

Какая культура вождения? О чем Вы.. На дороге никто друг друга не уважает абсолютно. Ни пешеходов, ни других водителей. Тех кто ездит по правилам можно на пальцах пересчитать. Печально.

Егор
6 фев 2020 в 13:03

Лучше бы людям начали в головы вбивать, чтобы не выпрыгивали на нерегулируемые пешеходники, а сначала убеждались, что их пропускают!

ваш господин
6 фев 2020 в 12:18

а не покушение ли это на предпенсионера и на будущее страны? наказать негодяя условно!