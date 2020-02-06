Были в тяжелом состоянии: в Ярославле иномарка сбила бабушку и внучку на переходе

В Ярославле передано в суд уголовное дело на водителя, который сбил бабушку и внучку на пешеходном переходе. ДТП произошло 23 января прошлого года на улице Большой Федоровской. 53-летняя женщина отводила 2-летнюю внучку в садик. Ребенка бабушка везла в санках перед собой. В 7 часов 40 минут они переходили дорогу по нерегулируемому переходу. В это время на них наехал автомобиль «Тойота».



В результате женщина и малышка получили серьезные травмы. У бабушки были сломаны ребра, у ребенка медики зафиксировали перелом бедра и травму головы.

