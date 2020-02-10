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Происшествия Подтопления

«Можно было предотвратить»: губернатор решил найти виновника зимнего паводка в Ярославской области

Также Дмитрий Миронов пообещал решить вопрос с возмещением ущерба от разлива Волги и Которосли

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Рабочие начали расчищать ото льда затопленные территории&nbsp;

Рабочие начали расчищать ото льда затопленные территории 

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил жителям региона, что угроза дальнейшего подъёма воды в Волге и Которосли миновала. Теперь он решил разобраться с причинами и последствиями ЧП.

— Образование затора можно было выявить раньше и предотвратить, — уверен Дмитрий Миронов. — В любом случае в преддверии весеннего паводка необходимо тщательно проанализировать и устранить причину, будь это позднее информирование, административные препятствия или элементарное разгильдяйство ответственных служб.

Сейчас рабочие начали работы по расчистке ото льда береговых линий и проездов в затопленных населенных пунктах. Также специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный муниципальным территориям.

— По итогам решим, какую помощь мы сможем им оказать, — добавил губернатор.

Накануне в Ярославской области вышедшие из берегов реки затопили набережные и несколько садоводческих товариществ. У многих водой разнесло дома.

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ЧПпотопВолга
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
10 фев 2020 в 16:57

Голос прорезался? А раньше чем думал?

Гость
10 фев 2020 в 16:39

А вроде сам губернатор главнокомандующий Ярославской землей

Гость
10 фев 2020 в 16:36

Может губернатор порешил виновника?