«Можно было предотвратить»: губернатор решил найти виновника зимнего паводка в Ярославской области

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил жителям региона, что угроза дальнейшего подъёма воды в Волге и Которосли миновала. Теперь он решил разобраться с причинами и последствиями ЧП.



— Образование затора можно было выявить раньше и предотвратить, — уверен Дмитрий Миронов. — В любом случае в преддверии весеннего паводка необходимо тщательно проанализировать и устранить причину, будь это позднее информирование, административные препятствия или элементарное разгильдяйство ответственных служб.

