«Можно было предотвратить»: губернатор решил найти виновника зимнего паводка в Ярославской области

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил жителям региона, что угроза дальнейшего подъёма воды в Волге и Которосли миновала. Теперь он решил разобраться с причинами и последствиями ЧП.
— Образование затора можно было выявить раньше и предотвратить, — уверен Дмитрий Миронов. — В любом случае в преддверии весеннего паводка необходимо тщательно проанализировать и устранить причину, будь это позднее информирование, административные препятствия или элементарное разгильдяйство ответственных служб.
Сейчас рабочие начали работы по расчистке ото льда береговых линий и проездов в затопленных населенных пунктах. Также специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный муниципальным территориям.
— По итогам решим, какую помощь мы сможем им оказать, — добавил губернатор.
Накануне в Ярославской области вышедшие из берегов реки затопили набережные и несколько садоводческих товариществ. У многих водой разнесло дома.