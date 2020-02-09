«Мебели [конец], полу — тоже»: ярославец снял на видео разрушенный потопом дом

Когда Ярославль и садовые участки в Заволжском районе накрыл паводок, власти попросили людей не паниковать. Этой просьбе вняли. Но других эмоций ярославцы сдержать не могли. Видя, как разрушаются их дачные дома, люди выплескивают все свои эмоции.

Свой дачный дом в СНТ имени Мичурина после потопа обследовал Алексей Хмельницкий. Увиденное ввергло мужчину в отчаяние.

— Вот приехал на дачу в первый день после потопа. Как будто побывал Мамай... — сокрушается мужчина.



Все его эмоции, вся боль — на видео.

