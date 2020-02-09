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Происшествия Подтопления

«Мебели [конец], полу — тоже»: ярославец снял на видео разрушенный потопом дом

В комментариях мужчины — вся его боль

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По дому невозможно ходить без сапог

По дому невозможно ходить без сапог

Когда Ярославль и садовые участки в Заволжском районе накрыл паводок, власти попросили людей не паниковать. Этой просьбе вняли. Но других эмоций ярославцы сдержать не могли. Видя, как разрушаются их дачные дома, люди выплескивают все свои эмоции.

Свой дачный дом в СНТ имени Мичурина после потопа обследовал Алексей Хмельницкий. Увиденное ввергло мужчину в отчаяние. 

— Вот приехал на дачу в первый день после потопа. Как будто побывал Мамай... — сокрушается мужчина.

Все его эмоции, вся боль — на видео.

Алексей Хмельницкий с родственниками пытается найти того, кто виноват в случившемся, чтобы обратиться с иском в суд. Он намерен возместить ущерб.

Крепко приложил всех, кто держал ситуацию под контролем, и другой ярославец. Он походил по своему участку в момент затопления.

Сейчас вода уходит.

— По данным МЧС, уровень воды в реке Волга в районе Ярославля снизился за прошедшие сутки больше чем на метр и составляет 86,56 метра. Положительная динамика по снижению уровня воды наблюдается также в Ярославском, Тутаевском, Некрасовском районах. Все тепло- и водоснабжающие системы работают без сбоев, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Подтопления в Ярославле начались ещё в конце января. 31-го числа под воду ушла Волжская набережная. Тогда в «РусГидро» объясняли, что потихоньку понижают уровень воды в водохранилище, чтобы подготовить его к весне. Но позже дело приняло серьёзный оборот.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Иван
9 фев 2020 в 17:38

Ну конечно, про страхование имущества эти господа не слышали....

Роман Григорьев
9 фев 2020 в 18:29

Они все мониторят. Прямо из Москвы. Все под контролем.

Алексей
9 фев 2020 в 18:00

Иванушка, вы предлагаете страховать дачу каждый год от потопа, который случился первый раз за 40 лет, и то по вине пока необозначенных ответственных лиц? Вы, в таком случае, бегите страхуйте свою квартиру от ядерного взрыва, авось пригодится!