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Нашелся! Пропавший в Ярославле таксист вернулся домой

Об этом сообщила супруга мужчины

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Вернулся домой

Вернулся домой

Пропавшего в Ярославле 35-летнего Сергея Ландаренко родные искали с 4 января, писали заявление в полицию, обращались к волонтерам. Мужчина подрабатывает таксистом. Он уехал на арендованной машине в первую субботу года и вдруг перестал выходить на связь. Чуть позже автомобиль нашли. Но Сергея в нем не было.

И вот пришла хорошая новость. Пропавший нашелся вечером 11 января.

- Сам пришел домой. Живой! - рассказала его жена.

Где был мужчина, родные пока не рассказывают.

Напомним, вчера вечером стало известно о том, что нашелся еще один пропавший мужчина, который приезжал в Ярославль на праздники из Ростова-на-Дону.

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КОММЕНТАРИИ (2)

ваш господин
12 янв 2020 в 00:25

в хате у бабы яги блавдувал проказник😁

Гость с Кубани
11 янв 2020 в 23:18

Ещё один блудный кот вернулся.