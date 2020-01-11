Нашелся! Пропавший в Ярославле таксист вернулся домой

Пропавшего в Ярославле 35-летнего Сергея Ландаренко родные искали с 4 января, писали заявление в полицию, обращались к волонтерам. Мужчина подрабатывает таксистом. Он уехал на арендованной машине в первую субботу года и вдруг перестал выходить на связь. Чуть позже автомобиль нашли. Но Сергея в нем не было.



И вот пришла хорошая новость. Пропавший нашелся вечером 11 января.



- Сам пришел домой. Живой! - рассказала его жена.



Где был мужчина, родные пока не рассказывают.



Напомним, вчера вечером стало известно о том, что нашелся еще один пропавший мужчина, который приезжал в Ярославль на праздники из Ростова-на-Дону.