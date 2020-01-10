«Написал, что любит, и исчез»: девушка из Ростова-на-Дону ищет в Ярославле пропавшего мужа

Андрей в день исчезновения был одет так, как на этой фотографии

Жительница Ростова-на-Дону Юлия Прошина молит ярославцев о помощи. Именно в Ярославле в последний раз она видела своего мужа.



— Мы живем в Ростове-на-Дону. В Ярославль приезжали на праздники к родственникам. Поругались с мужем. И я с полуторамесячным ребенком и своим отцом уехала в Питер к родителям. Муж сказал, что вернется в Ростов. Это было утром 6 января. В последний раз он прислал мне сообщение 7 января в 6 часов 50 минут утра. Написал, что любит меня. После этого его номер стал недоступен, — рассказала Юлия.

