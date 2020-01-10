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«Написал, что любит, и исчез»: девушка из Ростова-на-Дону ищет в Ярославле пропавшего мужа

Супруги приехали в город к родственникам, и мужчина исчез

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Андрей в день исчезновения был одет так, как на этой фотографии

Андрей в день исчезновения был одет так, как на этой фотографии

Жительница Ростова-на-Дону Юлия Прошина молит ярославцев о помощи. Именно в Ярославле в последний раз она видела своего мужа.

— Мы живем в Ростове-на-Дону. В Ярославль приезжали на праздники к родственникам. Поругались с мужем. И я с полуторамесячным ребенком и своим отцом уехала в Питер к родителям. Муж сказал, что вернется в Ростов. Это было утром 6 января. В последний раз он прислал мне сообщение 7 января в 6 часов 50 минут утра. Написал, что любит меня. После этого его номер стал недоступен, — рассказала Юлия.

Она уже написала заявление в полицию Ярославля и Ростова. По сведениям девушки, машина ее мужа не покидала Ярославль. Также, по ее словам, автомобиль был замечен 7 января на проспекте Ленина у дома № 26.

По данным женщины, машина ее мужа не покидала Ярославль

По данным женщины, машина ее мужа не покидала Ярославль

Юлия просит всех, кто видел ее мужа или его автомобиль, сообщить об этом. Мужчину зовут Андрей Прошин. Ему 32 года. Если вы что-то знаете о его местонахождении, позвоните в полицию по телефону 02. 

Также вы можете написать нам на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 8 910 662-17-73).

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КОММЕНТАРИИ (2)

ночная ваза
10 янв 2020 в 16:38

хорошая семейка и путешествия интересные))) из РнД в Ярик, из Ярика в Питер..

Гость
10 янв 2020 в 18:43

Теперь всех посорившися искать будем? Нормальный муж, как бы не ссорились, не остался бы неизвестно где. Нафиг искать такого кадра, пусть гуляет дальше