«Написал, что любит, и исчез»: девушка из Ростова-на-Дону ищет в Ярославле пропавшего мужа

Жительница Ростова-на-Дону Юлия Прошина молит ярославцев о помощи. Именно в Ярославле в последний раз она видела своего мужа.
— Мы живем в Ростове-на-Дону. В Ярославль приезжали на праздники к родственникам. Поругались с мужем. И я с полуторамесячным ребенком и своим отцом уехала в Питер к родителям. Муж сказал, что вернется в Ростов. Это было утром 6 января. В последний раз он прислал мне сообщение 7 января в 6 часов 50 минут утра. Написал, что любит меня. После этого его номер стал недоступен, — рассказала Юлия.
Она уже написала заявление в полицию Ярославля и Ростова. По сведениям девушки, машина ее мужа не покидала Ярославль. Также, по ее словам, автомобиль был замечен 7 января на проспекте Ленина у дома
Юлия просит всех, кто видел ее мужа или его автомобиль, сообщить об этом. Мужчину зовут Андрей Прошин. Ему 32 года. Если вы что-то знаете о его местонахождении, позвоните в полицию по телефону 02.