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«Осколки полетели на пассажиров»: в Ярославле столкнулись пассажирские автобусы

ДТП произошло возле остановки Московский вокзал: фото с места

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ДТП случилось возле остановки

ДТП случилось возле остановки

В соцсетях очевидцы выложили фото аварии, в которую попали два пассажирских автобуса. ДТП произошло возле остановки «Московский вокзал» в восьмом часу вечера.

— 33-й автобус поворачивал на остановку, где уже стоял автобус маршрута 176, — написал в группе «Подслушано в Ярославле» пассажир 33-го автобуса Роман Данилов. — В это время водитель 176-го, сидя за рулём с телефоном в руках, начал отъезжать от остановки и не заметил 33-й автобус. Левой передней частью 176-й автобус въехал в правый бок 33-му автобусу и вынес одно стекло. Все осколки полетели на пассажиров, одним из них был я. Я сидел прямо у этого окна. Стекло попало в глаза, в рот, под одежду и в обувь. Это нанесло некоторые незначительные травмы.

От удара вылетело стекло

От удара вылетело стекло

Как рассказал Роман, никто из пассажиров серьёзно не пострадал.

Никто из пассажиров серьёзно не пострадал

Никто из пассажиров серьёзно не пострадал

В Угличском районе прошлым вечером в ДТП попал микроавтобус с пассажирами. Четверым людям потребовалась помощь медиков.

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ДТПавтобус
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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
4 янв 2020 в 15:08

Даже автобусы меж собой дерутся,а мы о людях говорим.

Анатолий
4 янв 2020 в 14:50

Телефон -это святое!,