«Осколки полетели на пассажиров»: в Ярославле столкнулись пассажирские автобусы

В соцсетях очевидцы выложили фото аварии, в которую попали два пассажирских автобуса. ДТП произошло возле остановки «Московский вокзал» в восьмом часу вечера.



— 33-й автобус поворачивал на остановку, где уже стоял автобус маршрута 176, — написал в группе «Подслушано в Ярославле» пассажир 33-го автобуса Роман Данилов. — В это время водитель 176-го, сидя за рулём с телефоном в руках, начал отъезжать от остановки и не заметил 33-й автобус. Левой передней частью 176-й автобус въехал в правый бок 33-му автобусу и вынес одно стекло. Все осколки полетели на пассажиров, одним из них был я. Я сидел прямо у этого окна. Стекло попало в глаза, в рот, под одежду и в обувь. Это нанесло некоторые незначительные травмы.

