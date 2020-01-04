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В Ярославской области в ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса

В Угличском районе столкнулись микроавтобус и фургон

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Медицинская помощь потребовалась четверым пассажирам

Медицинская помощь потребовалась четверым пассажирам

В Ярославской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с фургоном «Форд-Транзит». ДТП произошло в 17:50 в Угличском районе на дороге Углич — Калязин.

На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и медики.

— За рулём «Форда» был 49-летний мужчина, микроавтобусом «Фольксваген» управлял 40-летний водитель, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В аварии пострадали четыре пассажира микроавтобуса.

— Травмы получил один мужчина и три женщины, — сказали в полиции. — Все отпущены на амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция разбирается в причинах ДТП.

Автомобили получили незначительные повреждения

Автомобили получили незначительные повреждения

ДТП, в котором пострадали люди, произошло накануне в Вологодской области. По основной версии ГИБДД, его виновницей стала жительница Ярославля.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (1)

Коровьев
4 янв 2020 в 13:48

Опять маршрутчики Рыбинск Москва в сводках. Повезло, что в пределах нашу области, отмажут виновных.
Вот когда месяц назад в Калязинском районе в кювет улетела маршрутка, не повезло, тверским заносить бесполезно, тут и прокуратура и полиция сразу возбудились