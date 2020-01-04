В Ярославской области в ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса

В Ярославской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с фургоном «Форд-Транзит». ДТП произошло в 17:50 в Угличском районе на дороге Углич — Калязин.



На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и медики.



— За рулём «Форда» был 49-летний мужчина, микроавтобусом «Фольксваген» управлял 40-летний водитель, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



В аварии пострадали четыре пассажира микроавтобуса.



— Травмы получил один мужчина и три женщины, — сказали в полиции. — Все отпущены на амбулаторное лечение.

