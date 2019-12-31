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Происшествия

Семья ехала домой: в тройном ДТП на переславской дороге погиб дедушка и пострадала внучка

Подробности происшествия на заснеженной трассе

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Заснеженная дорога была очень опасна

Заснеженная дорога была очень опасна

30 декабря Ярославскую область охватили сильные снегопады с порывами ветра. Снегом быстро занесло дороги и трассы — видимость для водителей была минимальной. Около 23:20 на трассе М-8 в Переславском районе на встречную полосу выехал водитель ГАЗ-31108, где столкнулся с ехавшим «Фольксваген Пассат», а затем с «Мерседесом». 62-летний водитель ГАЗа погиб на месте — мужчину зажало в смятом пластике и металле собственной машины.

Вместе с погибшим в машине ехали его супруга и внучка. 

— Пассажирка ГАЗ, 10-летняя девочка, госпитализирована с травмами, вторая пассажирка из этой же машины, 57-летняя женщина, отправлена на домашнее лечение, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Водители остальных машин остались целы, помято лишь железо. Следствие УМВД разбирается в причинах аварии, по предварительным данным, проблемой стало именно состояние дороги во время снегопада. 

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ДТПпогиб в аварии
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КОММЕНТАРИИ (1)

Коровьев
31 дек 2019 в 13:00

Кто понесет ответственность за гибель в дтп из-за состояния дороги? Опять никто?

Гость
31 дек 2019 в 12:49

Ребенку здоровья!