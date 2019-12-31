Семья ехала домой: в тройном ДТП на переславской дороге погиб дедушка и пострадала внучка

30 декабря Ярославскую область охватили сильные снегопады с порывами ветра. Снегом быстро занесло дороги и трассы — видимость для водителей была минимальной. Около 23:20 на трассе М-8 в Переславском районе на встречную полосу выехал водитель ГАЗ-31108, где столкнулся с ехавшим «Фольксваген Пассат», а затем с «Мерседесом». 62-летний водитель ГАЗа погиб на месте — мужчину зажало в смятом пластике и металле собственной машины.

Вместе с погибшим в машине ехали его супруга и внучка.

— Пассажирка ГАЗ, 10-летняя девочка, госпитализирована с травмами, вторая пассажирка из этой же машины, 57-летняя женщина, отправлена на домашнее лечение, — сообщили в УМВД по Ярославской области.