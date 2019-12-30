Он так и не вернулся домой: в Рыбинске уже 10 дней ищут пропавшего мужчину

В Ярославской области в Рыбинске уже 10 дней ищут Сергея Зайцева. 51-летний мужчина оделся и вышел из дома 20 декабря и до сих пор не вернулся.
Рост Сергея — 170 сантиметров, он среднего телосложения. Волосы светлые.
Мужчина был одет по погоде: в коричневую дубленку, разноцветный свитер и разноцветную вязаную шапку. На ногах — черные зимние ботинки.
— Пропал в микрорайоне Переборы, — сообщила в группе «Лиза Алерт» Анна Панихина, старший направления работы с новыми добровольцами.
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