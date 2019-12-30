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Он так и не вернулся домой: в Рыбинске уже 10 дней ищут пропавшего мужчину

Сергей Зайцев пропал 20 декабря

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О том, где находится мужчина, до сих пор никому не известно&nbsp;

О том, где находится мужчина, до сих пор никому не известно 

В Ярославской области в Рыбинске уже 10 дней ищут Сергея Зайцева. 51-летний мужчина оделся и вышел из дома 20 декабря и до сих пор не вернулся.

Рост Сергея — 170 сантиметров, он среднего телосложения. Волосы светлые.

Мужчина был одет по погоде: в коричневую дубленку, разноцветный свитер и разноцветную вязаную шапку. На ногах — черные зимние ботинки.

— Пропал в микрорайоне Переборы, — сообщила в группе «Лиза Алерт» Анна Панихина, старший направления работы с новыми добровольцами.

Если вы видели этого мужчину, позвоните, пожалуйста, по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. 

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пропал мужчинаРыбинск
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КОММЕНТАРИИ (1)

Жоржик
30 дек 2019 в 11:49

На днях ехали в Пошехонье , проезжаем через мосты , какие-то речушки , на льду которого почти нет , сидят рыбаки , по одному, вот так провалятся и не найдут потом