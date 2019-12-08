Отправил девушке фото и исчез: в Ярославле пропал молодой петербуржец

В Ярославле объявили в розыск 29-летнего Дениса Еремеева. Молодой мужчина пропал при странных обстоятельствах.
— 6 декабря он выехал из Ярославля в Санкт-Петербург. Предположительно воспользовался услугами BlaBlaCar. Выезд ориентировочно был запланирован на 14:20 в районе Московского вокзала, на связи был последний раз в 17:00. На данный момент телефон молчит, страница во «ВКонтакте» взломана, со страницы был множественный спам, сейчас она заблокирована, — рассказал друг Дениса Артём.
Он говорит, что Денис сообщил маме и девушке, что поедет на машине, до этого всегда ездил, используя сервис по поиску попутчиков. Так, скорее всего, сделал и в этот раз.
— Отправил фото из машины около Московского вокзала — и пропал, — говорит Артем.
Приметы Дениса:
- был одет в серое пальто, синие джинсы, при себе была черная кожаная сумка;
- рост — 184 см, волосы светлые.
Денис родом из Кирова, долгое время жил в Ярославле, в 2018-м переехал в Петербург.
Друзья и родные обратились в правоохранительные органы и к волонтёрам.