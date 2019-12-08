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Отправил девушке фото и исчез: в Ярославле пропал молодой петербуржец

Денис Еремеев должен был поехать к друзьям через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar

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Дениса Еремеева не могут найти уже три дня

Дениса Еремеева не могут найти уже три дня

В Ярославле объявили в розыск 29-летнего Дениса Еремеева. Молодой мужчина пропал при странных обстоятельствах.

— 6 декабря он выехал из Ярославля в Санкт-Петербург. Предположительно воспользовался услугами BlaBlaCar. Выезд ориентировочно был запланирован на 14:20 в районе Московского вокзала, на связи был последний раз в 17:00. На данный момент телефон молчит, страница во «ВКонтакте» взломана, со страницы был множественный спам, сейчас она заблокирована, — рассказал друг Дениса Артём.

Он говорит, что Денис сообщил маме и девушке, что поедет на машине, до этого всегда ездил, используя сервис по поиску попутчиков. Так, скорее всего, сделал и в этот раз.

— Отправил фото из машины около Московского вокзала — и пропал, — говорит Артем. 


Приметы Дениса:

  • был одет в серое пальто, синие джинсы, при себе была черная кожаная сумка;
  • рост — 184 см, волосы светлые.

Денис родом из Кирова, долгое время жил в Ярославле, в 2018-м переехал в Петербург.

Друзья и родные обратились в правоохранительные органы и к волонтёрам.

Если у вас есть любая информация о местонахождении Дениса Еремеева, свяжитесь с редакцией!

Нам можно написать в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber): 8 910 662-17-73.
В личные сообщения группы во «ВКонтакте».
На почту: 76@rugion.ru.

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КОММЕНТАРИИ (7)

незваный гость
8 дек 2019 в 21:49

может уже почки нашли своих новых хозяев

Гость
8 дек 2019 в 21:48

Снова пытаетесь очернить бла бла кар, как ездили так и ездить будут, что водители что и пассажиры , бенз дорогой и билеты на автобусе тоже. В данном случае неизвестно ещё ни чего, и выводы делать рано!!!

Гость
8 дек 2019 в 20:49

Не знаю как ВЫ , но даже при своей коммуникабельности ( общительный и спокойный ) я бы ни когда !!!НИКОГДА не поехал бы с человеком не зная какой он " водитель" . Если собрались куда то уезжать ( спросите номер авто и посмотрите его нарушения ) " счастливого " пути с незнакомцем . Кстати расскажите сколько у вас денег и где лежат . Сожалею . Дай Вам Бог добра и здоровья.