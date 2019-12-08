Отправил девушке фото и исчез: в Ярославле пропал молодой петербуржец

Дениса Еремеева не могут найти уже три дня

В Ярославле объявили в розыск 29-летнего Дениса Еремеева. Молодой мужчина пропал при странных обстоятельствах.

— 6 декабря он выехал из Ярославля в Санкт-Петербург. Предположительно воспользовался услугами BlaBlaCar. Выезд ориентировочно был запланирован на 14:20 в районе Московского вокзала, на связи был последний раз в 17:00. На данный момент телефон молчит, страница во «ВКонтакте» взломана, со страницы был множественный спам, сейчас она заблокирована, — рассказал друг Дениса Артём.

Он говорит, что Денис сообщил маме и девушке, что поедет на машине, до этого всегда ездил, используя сервис по поиску попутчиков. Так, скорее всего, сделал и в этот раз.