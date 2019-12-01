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В Ярославском районе пять человек погибли от отравления

Следователи рассказали, что могло стать причиной смерти

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На месте работают следователи

На месте работают следователи

30 ноября в одном из домов в посёлке Дубки обнаружили тела трёх мужчин. Погибшим было 31, 33 и 38 лет. Из этого же дома в больницу увезли 42-летнюю и 24-летнюю женщин. Медики не смогли им помочь, они обе скончались в больнице.

— Причиной смерти граждан явилось отравление неустановленным веществом, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Кристина Гузовская.

Сейчас на месте работают криминалисты. Тела отправили  на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

— В качестве одной из версий произошедшего рассматривается употребление погибшими жидкости, предназначенной для удаления грязи со стекол автомобиля, — говорят следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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