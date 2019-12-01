В Ярославском районе пять человек погибли от отравления

30 ноября в одном из домов в посёлке Дубки обнаружили тела трёх мужчин. Погибшим было 31, 33 и 38 лет. Из этого же дома в больницу увезли 42-летнюю и 24-летнюю женщин. Медики не смогли им помочь, они обе скончались в больнице.



— Причиной смерти граждан явилось отравление неустановленным веществом, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Кристина Гузовская.



Сейчас на месте работают криминалисты. Тела отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.