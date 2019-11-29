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Умер на месте: в Ростовском районе насмерть сбили человека

Подробности ДТП в Ярославской области

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Дедушка переходил дорогу вдали от сел и деревень и не по пешеходному переходу

Дедушка переходил дорогу вдали от сел и деревень и не по пешеходному переходу

В Ростовском районе сегодня, 29 ноября, насмерть сбили мужчину. Авария случилась на 17-м километре дороги Петровское — Заозерье — Караш. Утром, примерно в 07:30, 63-летний мужчина решил перейти дорогу. В это время на улице было еще темно, а на пешеходе не было никаких светоотражающих знаков. В это время по трассе ехала «Хонда», за рулем которой сидел 57-летний водитель. Мужчина не заметил, как дедушка вышел на дорогу, так как дело было за городом, вдали от сел и деревень.

Водитель «Хонды» на скорости сбил 63-летнего мужчину. От удара мужчина умер на месте.

— На место аварии выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
29 ноя 2019 в 17:52

57-летний мужчина,..а 63-летний уже дедушка (?!). У нас объявлено, что дедушкой называть можно после 65 лет !!