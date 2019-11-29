Умер на месте: в Ростовском районе насмерть сбили человека

Дедушка переходил дорогу вдали от сел и деревень и не по пешеходному переходу

В Ростовском районе сегодня, 29 ноября, насмерть сбили мужчину. Авария случилась на 17-м километре дороги Петровское — Заозерье — Караш. Утром, примерно в 07:30, 63-летний мужчина решил перейти дорогу. В это время на улице было еще темно, а на пешеходе не было никаких светоотражающих знаков. В это время по трассе ехала «Хонда», за рулем которой сидел 57-летний водитель. Мужчина не заметил, как дедушка вышел на дорогу, так как дело было за городом, вдали от сел и деревень.

Водитель «Хонды» на скорости сбил 63-летнего мужчину. От удара мужчина умер на месте.

