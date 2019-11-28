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Женщину бросили умирать в машине: водитель и пассажир сбежали с места ДТП под Переславлем

Ищем очевидцев аварии в Ярославскоой области

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Полиция ищет очевидцев ДТП в Переславском районе

Полиция ищет очевидцев ДТП в Переславском районе

Серьезное ДТП произошло 24 ноября в Переславском районе Ярославской области. Недалеко от села Никитская слобода в районе Плещеева озера в 3 часа 35 минут автомобиль «Хендай-Солярис» вылетел в кювет и перевернулся. В ДТП погибла 33-летняя женщина — предположительно, пассажирка авто.

Полиция установила, что кроме нее в машине было двое мужчин — водитель и еще один пассажир. Но они с места происшествия скрылись. Есть данные, что просто тормознули попутку и уехали.

— Следствием установлены лица, находившиеся в автомобиле в момент ДТП. В настоящее время выясняется механизм аварии, устанавливается лицо, управлявшее автомобилем в момент происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Чтобы восстановить полную картину случившегося, полиция ищет очевидцев ДТП, тех, кто подвозил мужчин с места аварии. Если вы знаете что-либо о происшествии, сообщите об этом по телефонам 8 (48535) 30-901, (48535) 31-286, (48535) 31-989 или по телефону 02.

Также вы можете рассказать о случившемся нам. Связаться с корреспондентами 76.RU можно по телефону: 8 964 484-20-18, написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 8 910 662-17-73).

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КОММЕНТАРИИ (3)

Иван
28 ноя 2019 в 10:06

На что они надеялись? Что по номеру авто не найдут водителя? Пьяные были, вот и сбежали.

Гость
28 ноя 2019 в 09:49

Пока придумывают новые требования и справки для водителей, они пешеходов спокойно сбивают на переходах и вне их(не там перешёл, машину не пропустил, не было катафотов на одежде.....); бодаются с маршрутками, вылетая на рельсы....; сбивают лосей и другую живность; сталкиваются с ларьками и столбами; переворачиваются, забывают о пассажирке и с мокрыми памперсами убегают с места ДТП (интересно что в этой ситуации скажут6 на на том месте сидела....). Когда это прекратиться? Неужели не понятно, что нужен контроль на дорогах со стороны ГИБДД. У неадекватных ездюков и алкашей права надо отбирать и машины.