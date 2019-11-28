Женщину бросили умирать в машине: водитель и пассажир сбежали с места ДТП под Переславлем

Серьезное ДТП произошло 24 ноября в Переславском районе Ярославской области. Недалеко от села Никитская слобода в районе Плещеева озера в 3 часа 35 минут автомобиль «Хендай-Солярис» вылетел в кювет и перевернулся. В ДТП погибла 33-летняя женщина — предположительно, пассажирка авто.
Полиция установила, что кроме нее в машине было двое мужчин — водитель и еще один пассажир. Но они с места происшествия скрылись. Есть данные, что просто тормознули попутку и уехали.
— Следствием установлены лица, находившиеся в автомобиле в момент ДТП. В настоящее время выясняется механизм аварии, устанавливается лицо, управлявшее автомобилем в момент происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Чтобы восстановить полную картину случившегося, полиция ищет очевидцев ДТП, тех, кто подвозил мужчин с места аварии. Если вы знаете что-либо о происшествии, сообщите об этом по телефонам