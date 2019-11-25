Тройное ДТП в Переславском районе: пострадали шесть человек, одна женщина в реанимации

В воскресенье, 24 ноября, на трассе М-8 в Переславском районе Ярославской области произошло ДТП. Столкнулись «Лексус», «Сузуки» и «Мицубиси». За рулём «Лексуса» находилась 50-летняя женщина, за рулём «Сузуки» — 54-летняя женщина, «Мицубиси» управлял 53-летний мужчина.

— Водитель «Лексуса» попала в реанимацию. Госпитализированы пассажиры «Лексуса» — 17-летний и 18-летний молодые люди, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В больницу также попали водитель «Мицубиси», мужчина, и его пассажир — 29-летний мужчина. Пострадала также 24-летняя пассажирка из «Лексуса», но её отпустили лечиться домой.