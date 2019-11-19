Тройная авария в центре Ярославля: маршрутка с людьми врезалась в авто. Видео

В Ярославле сегодня, 19 ноября, в центре города, на Красной площади, произошла тройная авария. В ДТП попала маршрутка № 44, «Рено» и «Мицубиси», которой не повезло больше всего из-за того, что оказалась между пазиком и второй легковушкой.

Авария попала на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как женщина и ребенок переходят дорогу, а в это время для транспорта загорается зеленый сигнал светофора. Машины начинают ехать, маршрутка перестраивается в средний ряд. Водитель «Рено» решает уступить дорогу пешеходам, но водитель маршрутки не успевает среагировать, поэтому врезается в «Мицубиси», которую и зажимает между собой и второй иномаркой.

