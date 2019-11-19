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Тройная авария в центре Ярославля: маршрутка с людьми врезалась в авто. Видео

В это время женщина с ребенком переходили дорогу

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«Мицубиси» зажало между маршруткой и второй иномаркой

«Мицубиси» зажало между маршруткой и второй иномаркой

В Ярославле сегодня, 19 ноября, в центре города, на Красной площади, произошла тройная авария. В ДТП попала маршрутка № 44, «Рено» и «Мицубиси», которой не повезло больше всего из-за того, что оказалась между пазиком и второй легковушкой.

Авария попала на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как женщина и ребенок переходят дорогу, а в это время для транспорта загорается зеленый сигнал светофора. Машины начинают ехать, маршрутка перестраивается в средний ряд. Водитель «Рено» решает уступить дорогу пешеходам, но водитель маршрутки не успевает среагировать, поэтому врезается в «Мицубиси», которую и зажимает между собой и второй иномаркой.

Информация о пострадавших уточняется. 

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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
19 ноя 2019 в 23:37

№44 - это не маршрутка. На сайте Яргортранса что 44, что 44К - всё автобусы. Хотя, конечно, ПАЗики-автобусы... нормально ли это...

Сэм
19 ноя 2019 в 23:35

Все из-за курицы

Гость
19 ноя 2019 в 23:14

Ремонт надо повесить на пешеходов.