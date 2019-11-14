«Кто-то в больницу обращался? Тогда о чём речь»: ответ перевозчика на загоревшийся школьный автобус

В Ярославском районе школьный автобус, развозивший детей с учёбы в Григорьевской школе до посёлка Зелёный бор в Заволжском районе, задымился на ходу. Но водитель продолжил вести малышей. Одному из детей — второкласснику — стало плохо от запаха гари, который шёл из-под колеса.
— В тот день его бабушка с дедушкой встречали на остановке. Когда подъехал автобус, чётко видели, что сзади был дым, запах гари стоял едкий в салоне. Ребёнок вышел бледный весь. Напугался сильно. На следующий день, когда я подошла к автобусу, до сих пор стоял запах резины, — рассказывает мама школьника Элла. — Автобус весь старенький, ржавенький. Я в этот день звонила в диспетчерскую и департамент областной. В диспетчерской сначала ничего не сказали, потом ответили, что это был радиатор. Водитель сказал, заклинило колодки, ничего страшного. Но вообще-то это страшно. Какое техническое состояние у автобуса?
Мы дозвонились до ответственных за детские перевозки — это департамент образования Ярославской области и собственно сам перевозчик. Нигде большой проблемы в случившемся не увидели.
— Штатная ситуация. Вы знаете, кому плохо стало? Кто-то в больницу обращался? Мы всё со слов третьих лиц говорим, — ответил по телефону директор транспортно-хозяйственного управления Ярославского муниципального района Константин Шелкошвейн. И отказался общаться дальше.
Детей из Григорьевской школы возят на пазике 2011 года выпуска.
— До окончания текущего года в рамках реализации мероприятий Правительства Российской Федерации по обновлению парка школьных автобусов в субъектах РФ за счет средств федерального бюджета поступят школьные автобусы на замену транспортным средствам с высокой степенью технического износа, — ответили в департаменте образования Ярославской области.
Но не уточнили, сколько автобусов и где именно будут заменены.