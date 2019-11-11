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В Ярославском районе задымился школьный автобус. Дети задыхались, но их не высадили

Шокированные родители требуют ответа от властей

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На одном из похожих автобусов везли детей, когда у него пошёл дым из-под колеса&nbsp;

На одном из похожих автобусов везли детей, когда у него пошёл дым из-под колеса 

Школьный автобус дымил, но продолжал везти детей из учебного заведения. Эта ситуация произошла в автобусе, курсирующем между школой в селе Григорьевском в Некрасовском районе и жилым комплексом «Зелёный бор» в Заволжском районе Ярославля. 

В пятницу, 8 ноября, когда ребята сели в автобус, чтобы поехать домой, из него повалил дым. 

— Начало дымить под колесом, когда дети только отъехали от школы в Григорьевском, и в таком состоянии двигались до самого «Зеленого бора». Одному ребёнку стало плохо от гари. От них очень сильно пахло дымом. Учительница, которая сопровождала детей, сказала: «Слава богу, что доехали», — рассказала 76.RU мать одного из школьников Наталья Гусева.

Женщина в шоке от случившегося. По её словам, жители комплекса уже около года просят заменить транспорт.

— Сегодня автобус был нормальным, видимо, отремонтировали. Мы бьемся с прошлого года, когда ребёнок пошёл в первый класс. Всё бесполезно, — говорит Наталья. — Эти автобусы никакие! Все ржавые. Весь тот год ломались, дети постоянно ждали на морозе. Один раз автобус даже посреди чистого поля сломался зимой. Водитель высадил детей и уехал на ремонт. А ребята ждали другой автобус.

Мы отправили запрос в Департамент образования Ярославской области, который отвечает за закупку школьных автобусов, курсирующих по области. 

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