В Ярославском районе задымился школьный автобус. Дети задыхались, но их не высадили

На одном из похожих автобусов везли детей, когда у него пошёл дым из-под колеса

Школьный автобус дымил, но продолжал везти детей из учебного заведения. Эта ситуация произошла в автобусе, курсирующем между школой в селе Григорьевском в Некрасовском районе и жилым комплексом «Зелёный бор» в Заволжском районе Ярославля.

В пятницу, 8 ноября, когда ребята сели в автобус, чтобы поехать домой, из него повалил дым.

— Начало дымить под колесом, когда дети только отъехали от школы в Григорьевском, и в таком состоянии двигались до самого «Зеленого бора». Одному ребёнку стало плохо от гари. От них очень сильно пахло дымом. Учительница, которая сопровождала детей, сказала: «Слава богу, что доехали», — рассказала 76.RU мать одного из школьников Наталья Гусева.