Подъезд вспыхнул за 30 секунд: появилось видео, как начался пожар в доме на Зелинского

Пожар на улице Зелинского в Ярославле попал на видео Фото: «Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский» / Vk.com

В Сети появилось видео начала пожара в доме 15 на улице Зелинского. Снято оно было на камеру, размещенную на соседнем доме. Видео длится 14 минут. По нему можно восстановить хронологию тех страшных событий, которые разыгрались вечером 9 ноября.

На самых первых секундах видно, как в подъезд дома заходит человек. Через три минуты кто-то, наоборот, выходит. А спустя еще две минуты — из двери подъезда выходит второй человек. Кажется, что он очень спешит, чуть не срывается на бег. Через минуту срабатывает сигнализация у одной из припаркованных у дома машин. Еще через три минуты видно, как за приоткрытой дверью начинается слабое свечение — буквально через 30 секунд огонь в подъезде вспыхивает настолько сильно, что зарево вырывается из двери подъезда на улицу. А еще через минуту пламенем озаряется уже и второй этаж. То есть с того времени, как из подъезда вышел последний человек, до того, как вспыхнуло сильное пламя, прошло около четырех минут.

Жители дома считают, что тот, кто вышел последним, может быть поджигателем. Интересно, что в тот момент, когда подъезд в двухэтажке полыхал огнем, у соседнего дома припарковался автомобиль, которым, кажется, управляла женщина. Она неспешно собралась, включила сигнализацию и пошла, видимо, домой, не обращая внимания на пожар, который бушевал буквально через дорогу.

Вскоре после этого со стороны противоположного дома подбежал другой водитель, сел в машину, припаркованную уже у горящего дома, и отогнал ее в сторону. На этом видео обрывается. На нашем сайте мы сократили видеозапись, оставив только самые важные ее моменты.

Видео: «Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский» / Vk.com