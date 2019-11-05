«Люди орали и жали на кнопки»: в Ярославле автобус протащил 15-летнюю девочку двести метров

В Ярославле произошло ЧП на проспекте Фрунзе в автобусе № 41б . Водитель тронулся с остановки «Улица Чернопрудная» с открытыми дверьми и протащил выходившую 15-летнюю пассажирку.



— Девочке зажало ногу, а автобус не остановился, — рассказали очевидцы происшествия. — Люди в автобуса орали, жали на кнопки, на остановке люди руками махали, но водитель как будто не слышал и не видел ничего. Было страшно смотреть на это — девочку автобус протащил метров двести, до заправки. Она была вся грязная, штаны порвались все. Потом водитель объяснил, что ему было не видно, потому что фонари не горели.

