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Происшествия

«Люди орали и жали на кнопки»: в Ярославле автобус протащил 15-летнюю девочку двести метров

Стали известны подробности происшествия

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Автобус протащил девочку от остановки до заправки

Автобус протащил девочку от остановки до заправки

В Ярославле произошло ЧП на проспекте Фрунзе в автобусе № 41б. Водитель тронулся с остановки «Улица Чернопрудная» с открытыми дверьми и протащил выходившую 15-летнюю пассажирку.

— Девочке зажало ногу, а автобус не остановился, — рассказали очевидцы происшествия. — Люди в автобуса орали, жали на кнопки, на остановке люди руками махали, но водитель как будто не слышал и не видел ничего. Было страшно смотреть на это — девочку автобус протащил метров двести, до заправки. Она была вся грязная, штаны порвались все. Потом водитель объяснил, что ему было не видно, потому что фонари не горели.

Пострадавшей девочке вызвали скорую помощь. Медики осмотрели ребёнка и отвезли в больницу имени Соловьёва с ушибами и ссадинами.

В тот же день в Ярославле произошло сразу несколько ДТП с участием общественного транспорта.

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КОММЕНТАРИИ (12)

Ссс
5 ноя 2019 в 12:23

Всмысле не видел? Не видно все ли вышли или зашли. Просто не посмотрел!
И по дороге также и едут, то по разметке, то на обеих полосах.
Наказать по полной. Повезло что не убил...

гость
5 ноя 2019 в 12:21

Да водители, что маршруток, что автобусов часто не замечают что люди бегут к дверям , закрывают перед носом , не останавливаются , проезжают дальше , отвлекаются на продажу билетов. Бы у меня случай, ехал на 42 автобусе от холодмаша , выходить надо у рио , большая сумка, втсал у задней двери , остановка, так эта срань дверь заднюю не открыла , хотя автобус пустой , всё видно , дверь рабочая, я бегом к средней двери , и он закрывает её перед носом , реально ели сдержал себя чтобы не дать в пятак этому ушлёпку, стал жать на кнопку, автобус проехал метров 10 и остановился. Продажа билетов без кондукторов вообще стала в последнее время нормой , экономят что ли , платили бы нормальную зп кондукторам , они бы работали. Предлагаю вообще не покупать билет если нет кондуктора , надо , пусть сам выходит и продаёт ,а не отвлекается в время дороги.

Юрик
5 ноя 2019 в 12:07

ситуация конечно ужасная, но 15 лет не такой уж и ребенок уже