«Люди орали и жали на кнопки»: в Ярославле автобус протащил 15-летнюю девочку двести метров

В Ярославле произошло ЧП на проспекте Фрунзе в автобусе
— Девочке зажало ногу, а автобус не остановился, — рассказали очевидцы происшествия. — Люди в автобуса орали, жали на кнопки, на остановке люди руками махали, но водитель как будто не слышал и не видел ничего. Было страшно смотреть на это — девочку автобус протащил метров двести, до заправки. Она была вся грязная, штаны порвались все. Потом водитель объяснил, что ему было не видно, потому что фонари не горели.
Пострадавшей девочке вызвали скорую помощь. Медики осмотрели ребёнка и отвезли в больницу имени Соловьёва с ушибами и ссадинами.
В тот же день в Ярославле произошло сразу несколько ДТП с участием общественного транспорта.