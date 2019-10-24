«Происхождение вируса неизвестно»: в Ярославле в инфекционную больницу разом угодили 24 студента

В Ярославле в инфекционную больницу попали студенты, которые приехали в город на федеральный молодёжный слёт. Всего за помощью к медикам обратились 48 человек, ровно половину из них пришлось положить в больницу.
— Пациенты, обратившиеся за помощью, были с характерными симптомами норовирусной инфекции, — рассказала главный инфекционист области Ирина Старостина. — Основные жалобы — повышение температуры, тошнота и рвота. Состояние их мы оцениваем как средней и легкой тяжести. Всё необходимое лечение пациенты получают. Остальным же даны рекомендации по амбулаторному лечению.
Происхождение вируса неизвестно, его пока установить не удалось. Окончательное решение по постановке диагноза будет принято, когда появятся первые результаты лабораторных исследований. Стандартный срок исследований составляет 7 дней. В гостинице, где жили студенты, и на площадках студенческого форума уже были отобраны пробы сырья и готовых блюд, смывы, пробы воды, а также обследован персонал и заболевшие. Состояние пациентов на данный момент не вызывает опасения. Работа слёта продолжается по тематическим группам.
Что-то не так с молодёжными форумами в Ярославле — такая напасть с их участниками случается с подозрительной закономерностью. В прошлом году в декабре на форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» 15 школьников доставили в инфекционную городскую больницу. Детей почти так же, как в этот раз, сразила острая инфекция.