«Происхождение вируса неизвестно»: в Ярославле в инфекционную больницу разом угодили 24 студента

В Ярославле в инфекционную больницу попали студенты, которые приехали в город на федеральный молодёжный слёт. Всего за помощью к медикам обратились 48 человек, ровно половину из них пришлось положить в больницу.



— Пациенты, обратившиеся за помощью, были с характерными симптомами норовирусной инфекции, — рассказала главный инфекционист области Ирина Старостина. — Основные жалобы — повышение температуры, тошнота и рвота. Состояние их мы оцениваем как средней и легкой тяжести. Всё необходимое лечение пациенты получают. Остальным же даны рекомендации по амбулаторному лечению.

