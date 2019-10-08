8 октября вторник
СЕЙЧАС +2°С
usd 64.87
eur 71.24

Темы

СЕЙЧАС +2°С
usd 64.87
eur 71.24

Все новости

Все новости
Происшествия

Разбиты стёкла, оторвано колесо, на дороге осколки: в ДТП «Лады» и БМВ пострадали люди

Фото с места аварии в Ярославле

Поделиться

1 515
3 Обсудить
По данным МЧС, авария произошла в 14:20&nbsp;

По данным МЧС, авария произошла в 14:20 

На Республиканском проезде возле дома № 2 днём столкнулись два автомобиля. Дорогу не поделили «Лада-Гранта» и БМВ. От удара обеим машинам сильно смяло капот со стороны водителя, у «Лады» разбито лобовое стекло. На снимках видно, что у БМВ аж отвалилось переднее колесо.

У БМВ оторвало колесо

У БМВ оторвало колесо

На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

— Есть пострадавшие, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Людям понадобилась медицинская помощь

Людям понадобилась медицинская помощь

Как сообщают свидетели ДТП, все живы.

— ДТП на Республиканском проезде, к счастью, все живы, — написал Андрей Чёрный в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «Вконтакте».

Состояние пострадавших уточняется. 

Ещё одна крупная авария произошла сегодня на развязке Юбилейного моста. Она случилась у поворота к Лесным полянам — место, которое водители называют заколдованным или проклятым из-за того, что здесь часто бьются машины.

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    8 окт 2019 в 20:53

    Илес ...

    Гость
    8 окт 2019 в 22:23

    Да