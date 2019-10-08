Разбиты стёкла, оторвано колесо, на дороге осколки: в ДТП «Лады» и БМВ пострадали люди

На Республиканском проезде возле дома № 2 днём столкнулись два автомобиля. Дорогу не поделили «Лада-Гранта» и БМВ. От удара обеим машинам сильно смяло капот со стороны водителя, у «Лады» разбито лобовое стекло. На снимках видно, что у БМВ аж отвалилось переднее колесо.
На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
— Есть пострадавшие, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Как сообщают свидетели ДТП, все живы.
— ДТП на Республиканском проезде, к счастью, все живы, — написал Андрей Чёрный в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «Вконтакте».
Состояние пострадавших уточняется.
Ещё одна крупная авария произошла сегодня на развязке Юбилейного моста. Она случилась у поворота к Лесным полянам — место, которое водители называют заколдованным или проклятым из-за того, что здесь часто бьются машины.