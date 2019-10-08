Разбиты стёкла, оторвано колесо, на дороге осколки: в ДТП «Лады» и БМВ пострадали люди

По данным МЧС, авария произошла в 14:20 Фото: МЧС

На Республиканском проезде возле дома № 2 днём столкнулись два автомобиля. Дорогу не поделили «Лада-Гранта» и БМВ. От удара обеим машинам сильно смяло капот со стороны водителя, у «Лады» разбито лобовое стекло. На снимках видно, что у БМВ аж отвалилось переднее колесо.

У БМВ оторвало колесо Фото: Андрей Чёрный, «Жесть Ярославль» / Vk.com

На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

— Есть пострадавшие, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Людям понадобилась медицинская помощь Фото: Андрей Чёрный, «Жесть Ярославль» / Vk.com

Как сообщают свидетели ДТП, все живы.

— ДТП на Республиканском проезде, к счастью, все живы, — написал Андрей Чёрный в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «Вконтакте».

