В центре Рыбинска столкнулись сразу три автомобиля: пострадал водитель

В аварии на пересечении Плеханова и Луначарского пострадал 63-летний водитель

Серьезное ДТП произошло утром 4 октября около 05:40 в Рыбинске. На пересечении улиц Плеханова и Луначарского столкнулись сразу три автомобиля.



— По предварительной информации, Lada Granta столкнулась с Renault Logan. А затем влетела в Toyota Venza, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В итоге Lada опрокинулась на бок. 63-летний водитель машины получил травмы. С места аварии его увезли в больницу.



— Это же с какой скоростью ехать надо? — удивляются в соцсетях.



Сейчас ГИБДД проводит проверку по факту ДТП, устанавливает обстоятельства произошедшего.

