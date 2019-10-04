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В центре Рыбинска столкнулись сразу три автомобиля: пострадал водитель

Подробности ДТП в Ярославской области

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В аварии на пересечении Плеханова и Луначарского пострадал 63-летний водитель

В аварии на пересечении Плеханова и Луначарского пострадал 63-летний водитель

Серьезное ДТП произошло утром 4 октября около 05:40 в Рыбинске. На пересечении улиц Плеханова и Луначарского столкнулись сразу три автомобиля.

— По предварительной информации, Lada Granta столкнулась с Renault Logan. А затем влетела в Toyota Venza, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В итоге Lada опрокинулась на бок. 63-летний водитель машины получил травмы. С места аварии его увезли в больницу.

— Это же с какой скоростью ехать надо? — удивляются в соцсетях.

Сейчас ГИБДД проводит проверку по факту ДТП, устанавливает обстоятельства произошедшего.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Коровьев
    4 окт 2019 в 13:30

    На гранте таксист, 4 госпитализированы

    Гость
    4 окт 2019 в 11:16

    Чему, интересно, удивляться? Давно уже ездят, как хотят. На элементарные правила плюют! Вот и итоги - мятые и перевёрнутые машины, сбитые пешеходы, столбы, ларьки и лоси. И всегда находятся оправдания: не заметил, темно, мокрый асфальт, думал пропустит, был уверен - успею проскочить..... Жизнь ничему не учит. Не знаки "Ш" и не жёлтые жилеты нужны для снижения аварийности, а усиление контроля на дорогах со стороны ГИБДД.