От удара об грузовик иномарка улетела в кювет: на трассе столкнулись две легковушки и фура

Сегодня рано утром в Ярославской области произошло ещё одно серьёзное ДТП с участием фуры. В 05:50 на трассе М-8 в Переславском районе столкнулись две иномарки и грузовик.



По предварительной информации, 46-летний водитель «Киа-Рио», житель Московской области, выскочил на встречку, где столкнулся с «Мерседесом» под управлением 36-летнего мужчины. От удара «Киа» сначала отбросило на грузовик МАН. Затем «Киа» перевернулась и улетела в кювет.



— Пострадал водитель «Киа». Он доставлен в больницу, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

