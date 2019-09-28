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Происшествия

От удара об грузовик иномарка улетела в кювет: на трассе столкнулись две легковушки и фура

ДТП случилось в Ярославской области рано утром

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Водитель большегруза не пострадал

Водитель большегруза не пострадал

Сегодня рано утром в Ярославской области произошло ещё одно серьёзное ДТП с участием фуры. В 05:50 на трассе М-8 в Переславском районе столкнулись две иномарки и грузовик.

По предварительной информации, 46-летний водитель «Киа-Рио», житель Московской области, выскочил на встречку, где столкнулся с «Мерседесом» под управлением 36-летнего мужчины. От удара «Киа» сначала отбросило на грузовик МАН. Затем «Киа» перевернулась и улетела в кювет.

— Пострадал водитель «Киа». Он доставлен в больницу, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    28 сен 2019 в 15:41

    Ох уж эта Москва ! Безобразно ведут себя на трассе