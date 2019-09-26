В Рыбинске иномарка протаранила шлагбаум на железнодорожном переезде

На дорогах может случиться всё что угодно. Поздней ночью в Рыбинске на проспекте 50 лет Октября водитель не справился с управлением и влетел в шлагбаум перед железнодорожным переездом. Видимо, скорость была велика, потому что иномарка SsangYong получила серьезные повреждения.



Как сообщают журналисты «Рыбинского дневника», за рулём находился 55-летний водитель:



— Он не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в светофор и шлагбаум. Мужчину с травмами доставили в больницу.



Неделю назад на этом же проспекте полностью сгорела иномарка. «Рено-Логан» тут же воспламенился, как только остановился на светофоре.

