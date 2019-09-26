26 сентября четверг
СЕЙЧАС +8°С
usd 64.19
eur 70.59

Темы

СЕЙЧАС +8°С
usd 64.19
eur 70.59

Все новости

Все новости
Происшествия

В Рыбинске иномарка протаранила шлагбаум на железнодорожном переезде

Водитель находится в больнице

Поделиться

871
Обсудить
На часах было 23:54, когда случилось ДТП

На часах было 23:54, когда случилось ДТП

На дорогах может случиться всё что угодно. Поздней ночью в Рыбинске на проспекте 50 лет Октября водитель не справился с управлением и влетел в шлагбаум перед железнодорожным переездом. Видимо, скорость была велика, потому что иномарка SsangYong получила серьезные повреждения.

Как сообщают журналисты «Рыбинского дневника», за рулём находился 55-летний водитель:

— Он не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в светофор и шлагбаум. Мужчину с травмами доставили в больницу.

Неделю назад на этом же проспекте полностью сгорела иномарка. «Рено-Логан» тут же воспламенился, как только остановился на светофоре.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПавария

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!