Девочка кричала от боли: в Ярославле спасатели выручили попавшую в беду школьницу

На днях к ярославским спасателям обратилась 15-летняя школьница. Девушка надела на безымянный палец подаренное от молодого человека колечко, а снять не смогла. Не угадал ухажёр с размером. И наверняка школьница понимала, что кольцо маловато. Но так хотелось почувствовать себя невестой… Палец распух, а украшение намертво застряло. Пришлось ехать к спасателям.

— Сначала кольцо пытались снять с помощью нитки и моющего средства, но из-за опухоли не удалось. Пришлось прибегать к помощи специальной миниатюрной пилы, чтобы распилить неудобное кольцо, — рассказала пресс-секретарь Центра гражданской защиты Ирина Грушникова.