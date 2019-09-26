26 сентября четверг
СЕЙЧАС +8°С
usd 64.19
eur 70.59

Темы

СЕЙЧАС +8°С
usd 64.19
eur 70.59

Все новости

Все новости
Происшествия

Девочка кричала от боли: в Ярославле спасатели выручили попавшую в беду школьницу

И опубликовали видео спасательной операции

Поделиться

1 353
3 Обсудить
Спасатели всеми способами успокаивали расстроенную школьницу

Спасатели всеми способами успокаивали расстроенную школьницу

На днях к ярославским спасателям обратилась 15-летняя школьница. Девушка надела на безымянный палец подаренное от молодого человека колечко, а снять не смогла. Не угадал ухажёр с размером. И наверняка школьница понимала, что кольцо маловато. Но так хотелось почувствовать себя невестой… Палец распух, а украшение намертво застряло. Пришлось ехать к спасателям.

— Сначала кольцо пытались снять с помощью нитки и моющего средства, но из-за опухоли не удалось. Пришлось прибегать к помощи специальной миниатюрной пилы, чтобы распилить неудобное кольцо, — рассказала пресс-секретарь Центра гражданской защиты Ирина Грушникова.

Девушке было уже всё равно, лишь бы палец поскорее освободили. 

— Мне очень больно, — говорит школьница спасателям. — Оно хоть снимется? Палец останется? 

Конечно останется! Спустя десять минут палец был высвобожден. Правда, теперь неудачный подарок придётся выбросить.

Автор: Центр гражданской защиты 

Около года назад в точности такая же история случилась с ещё одной 15-летней школьницей. Тогда девушка обратилась в медпункт. Спасатели сняли на видео, как девочке спасали палец.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

спасателикольцо

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    26 сен 2019 в 14:01

    Статья так себе, зато какой заголовок.

    Гость
    26 сен 2019 в 14:01

    Вот новость, так новость. Тьфу.

    гость
    26 сен 2019 в 12:28

    Девчонки, надо меньше есть.