Девочка кричала от боли: в Ярославле спасатели выручили попавшую в беду школьницу

На днях к ярославским спасателям обратилась 15-летняя школьница. Девушка надела на безымянный палец подаренное от молодого человека колечко, а снять не смогла. Не угадал ухажёр с размером. И наверняка школьница понимала, что кольцо маловато. Но так хотелось почувствовать себя невестой… Палец распух, а украшение намертво застряло. Пришлось ехать к спасателям.
— Сначала кольцо пытались снять с помощью нитки и моющего средства, но из-за опухоли не удалось. Пришлось прибегать к помощи специальной миниатюрной пилы, чтобы распилить неудобное кольцо, — рассказала пресс-секретарь Центра гражданской защиты Ирина Грушникова.
Девушке было уже всё равно, лишь бы палец поскорее освободили.
— Мне очень больно, — говорит школьница спасателям. — Оно хоть снимется? Палец останется?
Конечно останется! Спустя десять минут палец был высвобожден. Правда, теперь неудачный подарок придётся выбросить.
Автор: Центр гражданской защиты
Около года назад в точности такая же история случилась с ещё одной 15-летней школьницей. Тогда девушка обратилась в медпункт. Спасатели сняли на видео, как девочке спасали палец.