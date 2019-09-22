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Происшествия

«Двое погибли, один — в больнице»: первые подробности ДТП под Ярославлем

В МВД сообщили о состоянии водителей и пассажиров столкнувшихся автомобилей

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ДТП произошло&nbsp;на 276-м км федеральной автодороги Москва — Холмогоры

ДТП произошло на 276-м км федеральной автодороги Москва — Холмогоры

Сегодня около 08:30 в Ярославском районе около деревни Гавшинки на трассе М-8 Москва — Холмогоры произошло смертельное ДТП. Там столкнулись «Чери» и «Ниссан-Кашкай».

— 29-летний водитель и 34-летний пассажир «Чери» погибли, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — 29-летнего пассажира «Ниссана» медики с травмами увезли в больницу.

Автомобили столкнулись утром на скользкой трассе

Автомобили столкнулись утром на скользкой трассе

Сейчас специалисты Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Тем временем стали известны подробности другого резонансного дорожно-транспортного происшествия. Супруга водителя, который этой ночью влетел на автомобиле в цветочный ларёк на Московском проспекте в Ярославле, рассказала, как всё произошло.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Тимошка
    22 сен 2019 в 14:38

    Думали наверняка что без смертные.