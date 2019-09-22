«Двое погибли, один — в больнице»: первые подробности ДТП под Ярославлем

Сегодня около 08:30 в Ярославском районе около деревни Гавшинки на трассе М-8 Москва — Холмогоры произошло смертельное ДТП. Там столкнулись «Чери» и «Ниссан-Кашкай».
— 29-летний водитель и 34-летний пассажир «Чери» погибли, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — 29-летнего пассажира «Ниссана» медики с травмами увезли в больницу.
Сейчас специалисты Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Тем временем стали известны подробности другого резонансного дорожно-транспортного происшествия. Супруга водителя, который этой ночью влетел на автомобиле в цветочный ларёк на Московском проспекте в Ярославле, рассказала, как всё произошло.