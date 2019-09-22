«Когда он очнулся, началась драка»: жена водителя, влетевшего в цветочный ларёк, рассказала о ДТП

Супруга водителя, который этой ночью влетел на автомобиле в цветочный ларёк на Московском проспекте в Ярославле, рассказала, как произошло ДТП.
— Муж ехал из дома за мной на работу. Он был трезв. Машину закрутило, он не справился с управлением, сам пострадал, продавец не пострадал, — рассказала Яна Новикова. — У мужа сотрясение, порезы головы, повреждение шеи и сильный ушиб руки.
Станислав Кузнецов / Автопортал76.ру / vk.com
В комментариях в соцсетях ночью очевидцы писали, что сразу после ДТП случилась драка. Жена водителя подтверждает — нападение было. По её словам, на её мужа набросился человек из цветочного киоска, вероятно, владелец бизнеса.
— Мой был без сознания, только очнулся — тот налетел, — рассказала женщина.
Писать заявление на нападавшего семья не намерена.
— Главное — все живы.