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Происшествия

«Когда он очнулся, началась драка»: жена водителя, влетевшего в цветочный ларёк, рассказала о ДТП

Женщина объяснила, как автомобиль занесло на Московском проспекте в Ярославле

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На Московском проспекте машина влетела в круглосуточный цветочный ларёк

На Московском проспекте машина влетела в круглосуточный цветочный ларёк

Супруга водителя, который этой ночью влетел на автомобиле в цветочный ларёк на Московском проспекте в Ярославле, рассказала, как произошло ДТП.

— Муж ехал из дома за мной на работу. Он был трезв. Машину закрутило, он не справился с управлением, сам пострадал, продавец не пострадал, — рассказала Яна Новикова. — У мужа сотрясение, порезы головы, повреждение шеи и сильный ушиб руки.

Станислав Кузнецов / Автопортал76.ру / vk.com

В комментариях в соцсетях ночью очевидцы писали, что сразу после ДТП случилась драка. Жена водителя подтверждает — нападение было. По её словам, на её мужа набросился человек из цветочного киоска, вероятно, владелец бизнеса.

— Мой был без сознания, только очнулся — тот налетел, — рассказала женщина.

Писать заявление на нападавшего семья не намерена.

— Главное — все живы.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Гость
    22 сен 2019 в 12:45

    Да таким водятлам надо пожизненное лишение прав делать а не только по шее настучать. На Московском проспекте лихачат постоянно, отсутствие полиции порождает преступность.

    Иван
    22 сен 2019 в 14:03

    Судя по записи - летел как бешеный, вот и закрутило. Яна, а если бы вы в остановку с людьми влетели, то тоже бы мужа выгораживать стали?

    Гость
    22 сен 2019 в 13:19

    Всё понятно, закрутило и не справился. Вопрос простой - рядом ехали машины, а почему их не крутило? Они все проехали мимо цветочного киоска. Да, хорошо, что все живы, могло быть хуже.