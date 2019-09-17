«Всё было в порядке — и вдруг...»: в Ярославской области пропала 15-летняя девушка

В Ярославской области в розыск объявили 15-летнюю Анну Рощину из Тутаева. Девушка пропала ещё 16 сентября. Прошло больше суток — о её местонахождении ничего неизвестно.

Друзья Анны рассказали обстоятельства её исчезновения. Как они утверждают, ни с семьёй, ни со знакомыми Анна в последнее время не ссорилась.

— Всё было в порядке. А вчера в 5 часов вечера она вышла из дома и пропала, — рассказала подруга девушки.

Тутаевские следователи проводят сейчас доследственную проверку.

Приметы Анны: рост 165 см, худощавая, глаза голубые, волосы темного цвета. Была одета в джинсы бело-голубого цвета, зеленую куртку, кроссовки черно-белого цвета, с собой был черный рюкзак.