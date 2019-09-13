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Отлетела на три метра: в Ярославле «Лексус» сбил 16-летнюю девушку. Видео

Появились кадры ДТП в Брагино

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Девушка попала в больницу

Фото: Николай Акутин, Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле на улице Урицкого на пешеходном переходе сбили 16-летнюю девушку. В соцсетях появилось видео произошедшего.

По кадрам видно, как девушка пытается успеть перебежать дорогу по переходу. В этот момент по дороге ехал белый «Лексус». Все произошло мгновенно — машина наехала на девушку, и ту откинуло метра на три вперед. Девушка упала и не шевелилась, водитель выскочил из машины на помощь.

Пострадавшую увезли в больницу, а в соцсетях теперь обсуждают, кто виноват.

— И она не посмотрела на дорогу, водитель не успел затормозить, — пишет в группе «Жесть Ярославль» Антон Белкин.

— Водитель виноват. Хотя из-за белого авто ему, может, не видно было, но надо притормаживать. Там всегда народ, — пишет Екатерина Сергеевна.

Николай Акутин, Жесть Ярославль / Vk.com

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    13 сен 2019 в 08:16

    Виноваты оба. Девушка должна в теории не выскакивать на дорогу и убедиться в безопасности перехода, водитель сбросить скорость перед пешеходником, что б при необходимости оттормозиться и пропустить. Но ответственность в любом случае больше на водителе.

    гость
    13 сен 2019 в 07:58

    Во-первых, учите и учитесь не бегать на переходах! Во-вторых ,долбоводители ,переход= сбавляй скорость! Нехрена не учит жизнь людей.

    илья
    13 сен 2019 в 08:02

    виноват водитель на 100%