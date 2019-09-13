Отлетела на три метра: в Ярославле «Лексус» сбил 16-летнюю девушку. Видео

В Ярославле на улице Урицкого на пешеходном переходе сбили 16-летнюю девушку. В соцсетях появилось видео произошедшего.

По кадрам видно, как девушка пытается успеть перебежать дорогу по переходу. В этот момент по дороге ехал белый «Лексус». Все произошло мгновенно — машина наехала на девушку, и ту откинуло метра на три вперед. Девушка упала и не шевелилась, водитель выскочил из машины на помощь.

Пострадавшую увезли в больницу, а в соцсетях теперь обсуждают, кто виноват.

— И она не посмотрела на дорогу, водитель не успел затормозить, — пишет в группе «Жесть Ярославль» Антон Белкин.