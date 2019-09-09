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«Людей эвакуировать, пострадавших — в больницу»: подробности крупного пожара в Ярославской области

Что на данный момент известно о ЧП

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Огонь разгорелся в одной из квартир дома на 5-м этаже

Фото: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В Ярославской области произошло серьёзное ЧП — в Рыбинске на улице Мира разгорелся пожар в девятиэтажном жилом доме. Огонь вспыхнул в одной из квартир на 5-м этаже. Он разгорелся настолько сильно, что в опасности оказались жители из других квартир.

— На месте пожара из горящей квартиры вынесли 36-летнего мужчину и передали его медикам, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Из многоквартирного дома были эвакуированы 25 человек.

Пожар тушили около трёх часов. Известно, что пострадавший во время ЧП мужчина угодил в реанимацию. Причины возгорания и виновных предстоит установить специалистам Госпожнадзора и следователям.

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