«Людей эвакуировать, пострадавших — в больницу»: подробности крупного пожара в Ярославской области

В Ярославской области произошло серьёзное ЧП — в Рыбинске на улице Мира разгорелся пожар в девятиэтажном жилом доме. Огонь вспыхнул в одной из квартир на 5-м этаже. Он разгорелся настолько сильно, что в опасности оказались жители из других квартир.



— На месте пожара из горящей квартиры вынесли 36-летнего мужчину и передали его медикам, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Из многоквартирного дома были эвакуированы 25 человек.



Пожар тушили около трёх часов. Известно, что пострадавший во время ЧП мужчина угодил в реанимацию. Причины возгорания и виновных предстоит установить специалистам Госпожнадзора и следователям.

