Рамки при входе на кладбище. День памяти «Локомотива» в Ярославле: онлайн-трансляция

Вечером состоится матч памяти.
Напомним, что памятные мероприятия сегодня ещё пройдут в Туношне — на месте крушения самолёта. А в 16:05 — общегородская акция. В этот момент водители подают звуковой сигнал.
Такие авто у ворот Леонтьевского.
Ох, ребята...
Аллея памяти утопает в цветах.
Отслужили панихиду. Сюда пришли первые лица города и области.
Сейчас на Леонтьевском кладбище...
Видео: Александра Савельева
Да, имейте в виду, если соберетесь сейчас тоже на Леонтьевское — здесь до 13:00 действует ограничение стоянки.
— На Леонтьевском рамки на входе, прилично народу, но очень тихо, — передает наша Саша Савельева.
Здесь сейчас начнётся панихида.
Помним каждого...
Литургия в Успенском соборе.
У «Арены» сейчас немноголюдно, но у памятника погибшей команде — свежие цветы.
Вспоминает подписчик нашей группы во «ВКонтакте» Дмитрий Степанов:
— Были на остановке на Фрунзе, поехали играть в футбол в Некрасовское, и тут мимо нас проносятся чиновничьи машины, скорые, МЧС и т. д., и мы в непонятках, что случилось. Кто-то потом на остановке сообщает, что разбился «Локомотив». Проезжая мимо отворотки на аэропорт, видим стоит автобус «Локо», пустой с водителем «без лица». Выходим на поле с новостью, что только два человека живы. Начинаем матч с минуты молчания...
Свои воспоминания опубликовала Светлана Израйлева, бывший пресс-секретарь в Рыбинской администрации. Она описала тот день и все происходившее на площади у дворца спорта «Полет»:
— 7 сентября 2011 года главным и самым оперативным новостным ресурсом Ярославской области стал «Ярпортал». Мы в Рыбинске обновляли его ежесекундно, отлавливая каждое сообщение про ЧП в Туношне. И надеялись, надеялись, надеялись.
Вечером того же дня разношерстная толпа всхлипывала у спорткомплекса «Полет». Люди жались друг к другу, как пингвины перед порывистым ветром. Птицам вместе не так холодно, нам не так больно. Подростки навзрыд рыдали в красно-белые плечи друг друга. Не скрывали слез мужики, уставшие кусать губы и щипать переносицы.
Помню, как один парень, словно потерянная собака, ходил от группе к группе:
— Ребята, а про Максима Шувалова что известно? Живой ведь, да? Не было же его там?
— Там он…
— Там, да? Ну, слава Богу! Я уж подумал, что все… что тоже… полез смотреть, а в списках… — парень радостно затарахтел. Затем осекся, пробежал глазами по лицам. Уголок рта задергался, — как же так, Макс… Ребята, это же мой одноклассник. Макс...
Парень разом обмяк и замигал, замигал, замигал.
Все траурные дни люди несли цветы к портретам Максима Шувалова и Никиты Клюкина в черных рамках. А 10 сентября в день прощания цветы в Рыбинске закончились. Продавщицы без лишних слов вынимали гвоздики из уже собранных букетов. Я помню эту невыносимую тишину на площади у Авиатора. Жители три часа под проливным дождем ждали траурный кортеж из Ярославля. Проститься успели не все. Двери ДК закрывали силой, чтобы дать время родственникам. Сотни букетов так и остались в руках. И когда траурная процессия вышла, цветы полетели с разных сторон прямо на лакированные массивные крышки.
Люди кричали: «"Локо"! "Локо!"» И хлопали, хлопали, хлопали.
Архивное фото опубликовано в аккаунте «Локомотива».
Бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов опубликовал пост в инстаграме.
В этом материале собрали хронику того страшного дня. Её опубликовал Александр Шиханов, бывший пресс-секретарь областной полиции. Его тогда одним из первых пустили на место трагедии. Читать без слез это невозможно.
Сегодня в панихида будет в Успенском соборе и на Леонтьевском кладбище (там похоронены многие игроки команды). Полное расписание.