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Трагедия «Локомотива»
Онлайн-трансляция

Рамки при входе на кладбище. День памяти «Локомотива» в Ярославле: онлайн-трансляция

Как город вспоминает одну из самых страшных дат в своей истории

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Невозможно забыть...

Сегодня в Ярославле — день памяти. Мы вспоминаем ребят из команды «Локомотив», которые погибли 7 сентября 2011 года в Туношне. В той страшной авиакатастрофе выжил только один человек. Прошло 8 лет со дня трагедии. Но рана в сердце не заживает. Сегодня в городе пройдут памятные мероприятия, а ярославцы делятся личными историями о той трагедии. Всё это мы публикуем сегодня в нашей онлайн-трансляции.

Поделитесь вашими воспоминаниями, друзья. Какой запомнили ту команду? А помните тот день? Как узнали о трагедии? Напишите нам в личку во «ВКонтакте».

Ольга Прохорова

Вечером состоится матч памяти.

Ольга Прохорова

Напомним, что памятные мероприятия сегодня ещё пройдут в Туношне — на месте крушения самолёта. А в 16:05 — общегородская акция. В этот момент водители подают звуковой сигнал.

Ольга Прохорова

Такие авто у ворот Леонтьевского.

Ольга Прохорова

Ох, ребята...

Ольга Прохорова

Аллея памяти утопает в цветах.

Ольга Прохорова

Отслужили панихиду. Сюда пришли первые лица города и области.

Ольга Прохорова

Сейчас на Леонтьевском кладбище...

Видео: Александра Савельева

Ольга Прохорова

Да, имейте в виду, если соберетесь сейчас тоже на Леонтьевское — здесь до 13:00 действует ограничение стоянки.

Ольга Прохорова

— На Леонтьевском рамки на входе, прилично народу, но очень тихо, — передает наша Саша Савельева.

Здесь сейчас начнётся панихида.

Ольга Прохорова

Помним каждого...

Ольга Прохорова

Литургия в Успенском соборе.

Ольга Прохорова

У «Арены» сейчас немноголюдно, но у памятника погибшей команде — свежие цветы.

Ольга Прохорова

Вспоминает подписчик нашей группы во «ВКонтакте» Дмитрий Степанов:

— Были на остановке на Фрунзе, поехали играть в футбол в Некрасовское, и тут мимо нас проносятся чиновничьи машины, скорые, МЧС и т. д., и мы в непонятках, что случилось. Кто-то потом на остановке сообщает, что разбился «Локомотив». Проезжая мимо отворотки на аэропорт, видим стоит автобус «Локо», пустой с водителем «без лица». Выходим на поле с новостью, что только два человека живы. Начинаем матч с минуты молчания...

Ольга Прохорова

Свои воспоминания опубликовала Светлана Израйлева, бывший пресс-секретарь в Рыбинской администрации. Она описала тот день и все происходившее на площади у дворца спорта «Полет»:

— 7 сентября 2011 года главным и самым оперативным новостным ресурсом Ярославской области стал «Ярпортал». Мы в Рыбинске обновляли его ежесекундно, отлавливая каждое сообщение про ЧП в Туношне. И надеялись, надеялись, надеялись.

Вечером того же дня разношерстная толпа всхлипывала у спорткомплекса «Полет». Люди жались друг к другу, как пингвины перед порывистым ветром. Птицам вместе не так холодно, нам не так больно. Подростки навзрыд рыдали в красно-белые плечи друг друга. Не скрывали слез мужики, уставшие кусать губы и щипать переносицы.

Помню, как один парень, словно потерянная собака, ходил от группе к группе:

— Ребята, а про Максима Шувалова что известно? Живой ведь, да? Не было же его там?

— Там он…

— Там, да? Ну, слава Богу! Я уж подумал, что все… что тоже… полез смотреть, а в списках… — парень радостно затарахтел. Затем осекся, пробежал глазами по лицам. Уголок рта задергался, — как же так, Макс… Ребята, это же мой одноклассник. Макс...
Парень разом обмяк и замигал, замигал, замигал.

Все траурные дни люди несли цветы к портретам Максима Шувалова и Никиты Клюкина в черных рамках. А 10 сентября в день прощания цветы в Рыбинске закончились. Продавщицы без лишних слов вынимали гвоздики из уже собранных букетов. Я помню эту невыносимую тишину на площади у Авиатора. Жители три часа под проливным дождем ждали траурный кортеж из Ярославля. Проститься успели не все. Двери ДК закрывали силой, чтобы дать время родственникам. Сотни букетов так и остались в руках. И когда траурная процессия вышла, цветы полетели с разных сторон прямо на лакированные массивные крышки.

Люди кричали: «"Локо"! "Локо!"» И хлопали, хлопали, хлопали.

Ольга Прохорова

Архивное фото опубликовано в аккаунте «Локомотива».

Ольга Прохорова

Бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов опубликовал пост в инстаграме.

Ольга Прохорова

В этом материале собрали хронику того страшного дня. Её опубликовал Александр Шиханов, бывший пресс-секретарь областной полиции. Его тогда одним из первых  пустили на место трагедии. Читать без слез это невозможно.

Место было выжжено

Место было выжжено

Ольга Прохорова

Сегодня в панихида будет в Успенском соборе и на Леонтьевском кладбище (там похоронены многие игроки команды). Полное расписание.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    7 сен 2019 в 12:42

    Слуги народа приехали попиариться на кладбище, автозаков и гвардейцев в собой прихватили чтоб от народа защитится если что.