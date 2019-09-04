Живого места не осталось: на трассе в Ростовском районе лоб в лоб столкнулись иномарки

Вчера вечером на трассе М-8 в Ростовском районе лоб в лоб столкнулись иномарки. Не смогли разъехаться «Хёндай» и «Тойота». За рулём первого автомобиля находился 21-летний парень. «Тойотой» управлял 32-летний водитель.



— В результате ДТП водитель автомобиля «Хёндай», житель Ростовского района и пассажир автомобиля «Тойота» — 31-летняя женщина, жительница Ивановской области, госпитализированы, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.