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Живого места не осталось: на трассе в Ростовском районе лоб в лоб столкнулись иномарки

В каком состоянии находится молодой водитель и пассажирка

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ДТП случилось 3 сентября около 20:50

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Вчера вечером на трассе М-8 в Ростовском районе лоб в лоб столкнулись иномарки. Не смогли разъехаться «Хёндай» и «Тойота». За рулём первого автомобиля находился 21-летний парень. «Тойотой» управлял 32-летний водитель.

— В результате ДТП водитель автомобиля «Хёндай», житель Ростовского района и пассажир автомобиля «Тойота» — 31-летняя женщина, жительница Ивановской области, госпитализированы, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Кажется, что от «Хёндая» живого места не осталось

Кажется, что от «Хёндая» живого места не осталось

На трассе в этом районе аварии не редкость. Недавно там также лоб в лоб столкнулись легковушки. Тогда в больницу с травмами увезли четверых.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Василий
    4 сен 2019 в 09:51

    До тех пор, пока ответственные за эту дорогу в Минтрансе РФ и Росавтодоре не будут нести персональную ответственность за происходящие на ней ДТП, связанные с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, ничего не изменится.