Живого места не осталось: на трассе в Ростовском районе лоб в лоб столкнулись иномарки

ДТП случилось 3 сентября около 20:50
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
Вчера вечером на трассе М-8 в Ростовском районе лоб в лоб столкнулись иномарки. Не смогли разъехаться «Хёндай» и «Тойота». За рулём первого автомобиля находился 21-летний парень. «Тойотой» управлял 32-летний водитель.
— В результате ДТП водитель автомобиля «Хёндай», житель Ростовского района и пассажир автомобиля «Тойота» — 31-летняя женщина, жительница Ивановской области, госпитализированы, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
На трассе в этом районе аварии не редкость. Недавно там также лоб в лоб столкнулись легковушки. Тогда в больницу с травмами увезли четверых.