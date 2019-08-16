16 августа пятница
СЕЙЧАС +19°С
usd 65.89
eur 73.45

Темы

СЕЙЧАС +19°С
usd 65.89
eur 73.45

Все новости

Все новости
Происшествия

Выскочил на встречку: в ДТП в Ростовском районе пострадали четыре человека

Первые подробности аварии в Ярославской области

Поделиться

2 147
2 Обсудить

От минивэна почти ничего не осталось

Фото: упрдор «Холмогоры»

Сегодня рано утром серьезное ДТП произошло в Ростовском районе на трассе М-8.

В четыре утра на 196-м километре дороги лоб в лоб столкнулись легковой «Сузуки» и минивэн «Тойота». 

— Водитель «Сузуки» выехал на встречную полосу, — рассказал источник 76.RU.

В результате ДТП в «Тойоте» пострадали четыре человека. 

— Дорожные и погодные условия не могли стать причиной ДТП. Перерыва или ограничений движения нет, — уточнили в упрдор «Холмогоры».

Детали машин разметало по дороге

Детали машин разметало по дороге

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    16 авг 2019 в 12:01

    ни дорожные ни погодные условия не могут стать причиной ДТП. единственная причина таких бед на дорогах это прокладка между рулём и сиденьем

    Гость
    16 авг 2019 в 09:36

    Как всё просто - выскочил на встречку! Пострадали люди!!! Лучше бы, если своя жизнь не очень дорога, съехал на обочину и стукнулся в дерево. Права у ездюков после таких аварий надо отбирать навечно!