Выскочил на встречку: в ДТП в Ростовском районе пострадали четыре человека

Сегодня рано утром серьезное ДТП произошло в Ростовском районе на трассе М-8.

В четыре утра на 196-м километре дороги лоб в лоб столкнулись легковой «Сузуки» и минивэн «Тойота».

— Водитель «Сузуки» выехал на встречную полосу, — рассказал источник 76.RU.

В результате ДТП в «Тойоте» пострадали четыре человека.

— Дорожные и погодные условия не могли стать причиной ДТП. Перерыва или ограничений движения нет, — уточнили в упрдор «Холмогоры».