Причиной тоже стали птицы: самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в Екатеринбурге

Перед тем как сесть, самолет нарезал в небе пять кругов

Сегодня утром экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил самолет «Уральских авиалиний», который летел из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, причиной ЧП стали птицы. — После вылета из Пулково командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре взлетно-посадочной полосы обнаружены останки животного происхождения, перья птиц. Самолет готовится к вынужденной посадке в Кольцово, — рассказали Е1.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Самолет кружил над екатеринбургским аэропортом до посадки Фото: читатель E1.RU

В Кольцово прибыли три пожарные машины и автомобили реанимации. Самолет следовал по маршруту Санкт-Петербург — Худжанд.

Пока неизвестно, сколько человек было на борту. В авиакомпании отмечают, что пострадавших нет. Наши коллеги с портала E1.RU ведут прямую трансляцию.

Очевидец снял, как самолет садится в Екатеринбурге Видео: читатель E1.RU

Вереницы экстренной техники ожидают посадку самолета в Кольцово

Видео: vk.com/avianews_24