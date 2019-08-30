Причиной тоже стали птицы: самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в Екатеринбурге

Перед тем как сесть, самолет нарезал в небе пять кругов
Фото: читатель E1.RU
Сегодня утром экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил самолет «Уральских авиалиний», который летел из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, причиной ЧП стали птицы.
— После вылета из Пулково командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре взлетно-посадочной полосы обнаружены останки животного происхождения, перья птиц. Самолет готовится к вынужденной посадке в Кольцово, — рассказали Е1.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний».
В Кольцово прибыли три пожарные машины и автомобили реанимации. Самолет следовал по маршруту Санкт-Петербург — Худжанд.
Пока неизвестно, сколько человек было на борту. В авиакомпании отмечают, что пострадавших нет. Наши коллеги с портала E1.RU ведут прямую трансляцию.
Вереницы экстренной техники ожидают посадку самолета в Кольцово
Видео: vk.com/avianews_24
Напомним, не так давно рядом с подмосковным аэропортом Жуковский аварийную посадку совершил еще один самолет «Уральских авиалиний»: Airbus 321 с 226 пассажирами и 7 членами экипажа сел в кукурузном поле. Никто из людей не получил серьезных травм.