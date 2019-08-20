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Бьёт машины руками и ногами: ярославцы обсуждают видео с автовандалом

В полиции прокомментировали кадры из интернета

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Пользователи соцсетей предполагают, что молодой человек нетрезв

Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Ярославцы в социальных сетях обсуждают видео с автовандалом. На кадрах видно, как молодой человек руками и ногами крушит машину. Чью — непонятно. Также непонятно, одну или все подряд.

— Обращений по данному факту не поступало, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — В полиции заинтересовались видео, опубликованным в Сети.

Судя по геометке, которую поставил автор видео, дело происходило в Ярославле на улице Труфанова.

Видео с автовандалом обсуждают в интернете

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    20 авг 2019 в 19:53

    Примат,..себя в зеркало увидел !

    Пакемон
    20 авг 2019 в 19:02

    Красавчик нечего свой автохлам с которого течет масло на газона ставить.