Бьёт машины руками и ногами: ярославцы обсуждают видео с автовандалом

Ярославцы в социальных сетях обсуждают видео с автовандалом. На кадрах видно, как молодой человек руками и ногами крушит машину. Чью — непонятно. Также непонятно, одну или все подряд.



— Обращений по данному факту не поступало, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — В полиции заинтересовались видео, опубликованным в Сети.



Судя по геометке, которую поставил автор видео, дело происходило в Ярославле на улице Труфанова.