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ДТП на Московском проспекте в Ярославле: машину развернуло поперек полосы

Из-за аварии образовалась пробка

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Машина уткнулась в ограждение

Фото: Анна Елкина

Сегодня вечером в Ярославле случилась авария на Московском проспекте. Столкнулись два автомобиля. Один из них развернуло, и он встал поперек полосы.

Из-за этого затруднено движение по проспекту.

— Из-за аварии пробка, это в районе остановки у Московского вокзала, — рассказали очевидцы.

О пострадавших в ДТП информации пока нет.

Если вы видели, как случилась авария, или она попала на ваш видеорегистратор, напишите нам! Контакты редакции: 76@rugion.ru, личные сообщения группы 76.RU во «ВКонтакте».

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