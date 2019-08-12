ДТП на Московском проспекте в Ярославле: машину развернуло поперек полосы

Сегодня вечером в Ярославле случилась авария на Московском проспекте. Столкнулись два автомобиля. Один из них развернуло, и он встал поперек полосы.

Из-за этого затруднено движение по проспекту.

— Из-за аварии пробка, это в районе остановки у Московского вокзала, — рассказали очевидцы.



О пострадавших в ДТП информации пока нет.



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