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«Не справилась с управлением»: в жутком ДТП в Рыбинске пострадала молодая семья с детьми

Владелец автомобиля рассказал, как случилась авария

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В салоне находились дети 

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Жуткое ДТП случилось сегодня в Рыбинске в 12:30. На пересечении Переборского тракта и улицы Партизанской автомобиль «УАЗ-Патриот» на скорости выбросило на обочину. Машина отлетела к деревьям и перевернулась. На внедорожник страшно смотреть. От удара у него смялась крыша.

Водитель и пассажиры отделались сотрясениями, царапинами и ушибами

Водитель и пассажиры отделались сотрясениями, царапинами и ушибами

В салоне автомобиля находилась молодая семья с детьми. К счастью, никто не погиб. 

— Всё нормально, все живы. Только в больнице пока, — пишет в соцсетях владелец автомобиля Юрий Красильников. — Все пристёгнуты были. Жена за рулём. Колейность дороги. Закидало, и не справилась с управлением.

А вчера в центре Ярославля машина вылетела на тротуар и перевернулась. Смотрите фото с места ДТП.

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