«Не справилась с управлением»: в жутком ДТП в Рыбинске пострадала молодая семья с детьми

Жуткое ДТП случилось сегодня в Рыбинске в 12:30. На пересечении Переборского тракта и улицы Партизанской автомобиль «УАЗ-Патриот» на скорости выбросило на обочину. Машина отлетела к деревьям и перевернулась. На внедорожник страшно смотреть. От удара у него смялась крыша.



Водитель и пассажиры отделались сотрясениями, царапинами и ушибами Фото: Юрик Красильников

В салоне автомобиля находилась молодая семья с детьми. К счастью, никто не погиб.

— Всё нормально, все живы. Только в больнице пока, — пишет в соцсетях владелец автомобиля Юрий Красильников. — Все пристёгнуты были. Жена за рулём. Колейность дороги. Закидало, и не справилась с управлением.

