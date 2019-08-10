В центре Ярославля машина вылетела на тротуар и перевернулась

Сегодня рано утром на пересечении улиц Свердлова и Тургенева произошло ДТП: машина вылетела на тротуар и перевернулась.



— Я видела, как его на эвакуатор грузили. Может, пешехода поздно заметил, — рассказала очевидец София Кузьмина.



По предварительной информации, пострадавших нет.



За последние два дня это уже второе ДТП, когда машина переворачивается на крышу. Вчера рано утром на проспекте Толбухина легковушка улетела в разрытую рабочими яму и перевернулась. Мы съездили на место происшествия и узнали, как это произошло.

