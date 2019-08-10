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Происшествия

В центре Ярославля машина вылетела на тротуар и перевернулась

После ДТП автомобиль погрузили на эвакуатор

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ДТП произошло рано утром

Фото: Ярославль Live / Vk.com

Сегодня рано утром на пересечении улиц Свердлова и Тургенева произошло ДТП: машина вылетела на тротуар и перевернулась.

— Я видела, как его на эвакуатор грузили. Может, пешехода поздно заметил, — рассказала очевидец София Кузьмина.

По предварительной информации, пострадавших нет.

За последние два дня это уже второе ДТП, когда машина переворачивается на крышу. Вчера рано утром на проспекте Толбухина легковушка улетела в разрытую рабочими яму и перевернулась. Мы съездили на место происшествия и узнали, как это произошло.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Таника
10 авг 2019 в 14:53

Что-то в последнее время участились случаи ДТП, может, это связано с погодными аномалиями...