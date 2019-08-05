«Девочка на "Пежо" летела с приличной скоростью»: появились свидетели аварии у поворота на кладбище

Появились свидетели аварии, которая произошла в выходные на Юго-Западной окружной дороге в Ярославле у поворота на кладбище Чурилково. В соцсетях искали записи с видеорегистраторов, чтобы разобраться, как «Пежо» вылетела так далеко с дороги с оторванным колесом. Оказалось, что за рулём этой машины со знаком «Начинающий водитель» ехала девушка. — Мы стояли на перекрёстке первые. В этот момент всё у нас на глазах было: девочка на «Пежо» летела с приличной скоростью, а «Королла» стояла на перекрёстке на поворот. «Короллу» по касательной задела, да так, что у «Пежо» колесо оторвало и машина отбойник с корнем вынесла, вследствие чего кувырнулась в кювет, — рассказала Лена Матвеюк.

Свидетели утверждают, что легковушка ехала со скоростью больше 100 километров в час при разрешённой на этом участке до 90. Однако в комментариях в социальных сетях объявился молодой человек девушки, которая была за рулём.

Водитель отделалась ушибами Фото: Подслушано у водителей Ярославль / Vk.com