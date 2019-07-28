Несся прямо на ребёнка: в Ярославской области в ДТП пострадали малыш и его бабушка

В Ярославской области ВАЗ-2114 сбил двух пешеходов. Под колёсами «четырнадцатой» оказались 6-летний ребёнок и его 75-летняя бабушка. К счастью, пешеходы отделались ушибами. Происшествие случилось под Рыбинском, в деревне Воробьёвка. По данным спасателей, ДТП случилось в субботу днём в 14:31.



— В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие шесть человек и две единицы техники, — сообщает дежурный Управления МЧС России по Ярославской области.



Ранее в Рыбинске задержали водителя, который на «зебре» сбил 18-летнюю девушку. Очевидцы сообщают, что удар был очень сильный, пострадавшая лежала на асфальте без сознания.