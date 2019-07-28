28 июля воскресенье
СЕЙЧАС +20°С
usd 63.13
eur 70.31
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
usd 63.13
eur 70.31

Все новости

Все новости
Происшествия

Несся прямо на ребёнка: в Ярославской области в ДТП пострадали малыш и его бабушка

Авария случилось средь бела дня в Рыбинском районе

Поделиться

2 025
1 Обсудить

Видимо, бабушка с ребенком шла в магазин

Фото: МЧС России по Ярославской области

В Ярославской области ВАЗ-2114 сбил двух пешеходов. Под колёсами «четырнадцатой» оказались 6-летний ребёнок и его 75-летняя бабушка. К счастью, пешеходы отделались ушибами. Происшествие случилось под Рыбинском, в деревне Воробьёвка. По данным спасателей, ДТП случилось в субботу днём в 14:31.

— В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие шесть человек и две единицы техники, — сообщает дежурный Управления МЧС России по Ярославской области.

Ранее в Рыбинске задержали водителя, который на «зебре» сбил 18-летнюю девушку. Очевидцы сообщают, что удар был очень сильный, пострадавшая лежала на асфальте без сознания

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
28 июл 2019 в 10:34

ну и урод...слов нет...