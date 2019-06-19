Командировка в неизвестность: в Ярославле загадочным образом пропал сварщик из Таганрога

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Мужчину ищут по всему городу, но нигде не могут найти
В Ярославле по всему городу ищут 45-летнего Александра Куренного из Таганрога
Фото: «Центр-Спас»
Волонтёры-поисковики по всему Ярославлю ищут 45-летнего Александра Куренного. Мужчина приехал сюда из Таганрога в командировку. Он работает сварщиком, связан с мостовыми кранами. На этой неделе Александр должен был расправиться в Ярославле со всеми своими рабочими делами и субботу, 22 июня, поехать домой. Но накануне он куда-то пропал.
В понедельник, 17 июня, Александр Куренной вышел из дома во Фрунзенском районе, где остановился на время командировки, и пропал, — сообщила инфорг поисково-спасательного отряда «Центр-Спас» Юлия Гаврилова. — Просим всех помочь распространить информацию о пропавшем мужчине, зачастую бывают полезны репосты в социальных сетях. Также нужна помощь добровольцев, которые готовы присоединиться к поискам.
Приметы мужчины: рост — 170 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, коротко стриженные, глаза голубые. Был одет в белую майку, голубые шорты и тканевую обувь.
Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшего или видели его с момента пропажи, просьба сообщить об этом по телефону
Накануне в Ярославской области искали 17-летнего Руслана Баталяхина, который пропал 11 июня. Сегодня волонтёры поисково-спасательного отряда сообщили, что он найден живым.
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А если серьезно- похоже у вас в городе орудует банда,которая занимается похищением людей.Кого-то возвращают ,за выкуп. Кого-то убивают.Кого-то не возвращают. Слишком много пропадает ! Как ни в одном другом городе и области страны ! Вам надо уже вводить режим ЧП. Иначе и до социального взрыва дойдете. Как в Чемодановке.