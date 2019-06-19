Командировка в неизвестность: в Ярославле загадочным образом пропал сварщик из Таганрога

Волонтёры-поисковики по всему Ярославлю ищут 45-летнего Александра Куренного. Мужчина приехал сюда из Таганрога в командировку. Он работает сварщиком, связан с мостовыми кранами. На этой неделе Александр должен был расправиться в Ярославле со всеми своими рабочими делами и субботу, 22 июня, поехать домой. Но накануне он куда-то пропал.



В понедельник, 17 июня, Александр Куренной вышел из дома во Фрунзенском районе, где остановился на время командировки, и пропал, — сообщила инфорг поисково-спасательного отряда «Центр-Спас» Юлия Гаврилова. — Просим всех помочь распространить информацию о пропавшем мужчине, зачастую бывают полезны репосты в социальных сетях. Также нужна помощь добровольцев, которые готовы присоединиться к поискам.

